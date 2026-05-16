Un bărbat care și-a cumpărat o casă în 2025 a făcut o descoperire neașteptată în timpul lucrărilor de renovare.

Proprietarul a găsit un depozit secret de alimente, vechi de 15 ani, ascuns într-un colț greu accesibil al spațiului de sub casă casei.

Bărbatul a postat pe Reddit o fotografie cu descoperirea sa, dezvăluind rafturi pline cu alimente neperisabile: ulei de gătit, paste, piersici la conservă, roșii, mazăre și borcane de murături.

„Aceasta este rezerva de conserve de 15 ani pe care am găsit-o, lăsată de fostul proprietar al casei”, a scris el.

Noul proprietar a explicat că, în momentul achiziționării casei, „inspectorul imobiliar a menționat existența unui depozit de alimente și apă în spațiul respectiv”. Proprietarul anterior fusese rugat să îl curețe, dar nu a reușit să elimine totul.

„Acea parte a spațiului este izolată și greu de accesat din cauza fundației. Am reușit să ajung acolo abia weekendul trecut și iată ce am găsit: cutii de la Home Depot etichetate cu orez, ramen, cartofi și altele”, a adăugat el.

A găsit și bidoane de apă cu data expirării în 2008, ceea ce, potrivit lui, se potrivește cu zvonurile conform cărora fostul proprietar ar fi început să stocheze provizii după alegerea lui Barack Obama ca președinte. „Se pare că mai sunt lucruri îngropate și în curtea din spate”, a mai notat el.

Un bărbat a găsit ascunzătoarea înfiorătoare a fostului proprietar, în timpul renovărilor la casa pe care o cumpărase, în SUA: „Post-apocalipsă”

„Descoperirea” a stârnit un val de reacții online, mulți utilizatori fiind amuzați de această combinație de pregătire pentru situații de criză și un fel de capsulă a timpului.

„Câteva dintre conserve arată ca noi, în timp ce restul par post-apocalipsă”, a comentat un utilizator. Altcineva a împărtășit o experiență similară: „Am găsit un spațiu ca acesta sub bucătăria bunicului meu în timpul unei renovări, sub podea. Avea stocate acolo 30 de galoane de benzină cu plumb chiar sub podeaua aragazului. Avea aceleași conserve de spanac din anii 1960”.

Partea bună e că ai două lăzi de borcane de sticlă gratis. Partea proastă e absolut tot restul!

Alți utilizatori au reflectat asupra propriilor obiceiuri de stocare a alimentelor. Unul a scris: „Eu și soția mea am crescut destul de săraci, nu aveam mereu mâncare suficientă. Așa că acum p cămară plină este ceva ce amândoi apreciem”.

„Facem cumpărături săptămânal, mai ales pentru produse perisabile, dar, în general, am putea rezista o lună fără cumpărături mari, dacă ar fi nevoie. Am începe să simțim lipsa după o săptămână, dar cu alimente neperisabile, cum ar fi făina și orezul, putem rezista mult timp”,

