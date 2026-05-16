  • Marina, județul Split-Dalmația, sudul Croației, 5.000 de locuitori, este o stațiune turistică și un mic port lângă vechiul oraș dalmat Trogir. Stațiunea este dominată de un fort pitoresc venețian și de o fostă casă de vară a episcopilor din Trogir din secolul al XV-lea, restaurată și transformată într-un hotel.

Extindere ilegală a cimitirului pe terenul unui localnic

Un caz fără precedent a zguduit localitatea Marina din Croația. După ce primarul Ante Mamut a extins ilegal un cimitir pe un teren privat, o echipă de jurnaliști care documenta scandalul a fost atacată de edil și un grup de localnici. Incidentul a avut loc pe 10 mai.

Terenul în cauză, moștenit de Joško Smoljici, a fost ocupat fără acordul său, fiind construit un cimitir și o capelă mortuară.

„Mi se pare absolut incredibil că e posibil să se întâmple asta”

„Sunt morminte și o morgă pe terenul meu. Niciodată nu am fost de acord cu așa ceva și mi se pare absolut incredibil că e posibil să se întâmple asta”, a declarat Smoljici.

Ministrul dezvoltării locale, Tomislav Vukici, a descris situația drept „inacceptabilă”, subliniind că legislația croată interzice construirea cimitirelor pe terenuri private.

O inspecție oficială a fost anunțată pentru a identifica responsabilii, dar soarta rămășițelor îngropate rămâne neclară.

Echipa televiziunii Dnevnik Nova TV, jurnalista Tea Johman Nitraj și cameramanii Kristijan Janton și Tomislav Sladici, venită să investigheze cazul, a fost întâmpinată cu ostilitate. În timpul interviului cu primarul Ante Mamut, situația a degenerat rapid.

Primarul a bătut jurnaliștii care au scris că a permis extinderea unui cimitir pe terenul unui localnic, în Croația: „Au apărut morminte și o morgă pe proprietatea mea. Edilul a fost reținut”
Primarul Ante Mamut. Foto: https://www.dalmacijadanas.hr/

Arestat după ce a luat jurnaliștii la pumni

Edilul a încercat să dea jos un panou care interzicea accesul pe teren, acuzând jurnaliștii că l-ar fi instalat.

„Oricum voi l-ați pus aici! Dacă era de la Stat, cineva ar fi anunțat la primărie!”, a strigat Mamut, înainte de a trece la atac fizic împreună cu mai mulți localnici. Un cameraman a fost chiar amenințat cu un câine.

Poliția investighează dacă primarul i-a chemat pe agresori la cimitir, ca să oprească filmările pentru programul de știri Nova TV. După finalizarea acestei proceduri și audierea tuturor celor arestați de către procuror, acesta va decide dacă și pentru cine va solicita arestarea preventivă, iar apoi toți cei reținuți, cei căutați, vor fi aduși în fața judecătorului de instrucție, care va decide dacă va dispune arestarea preventivă. Acest lucru ar trebui să fie cunoscut miercuri”, a declarat Mikić.

Urmare a incidentului, poliția i-a reținut pe primar și alți 6 participanți la bătaie. 15 oameni au fost chemați la audieri. Doi dintre jurnaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

A fost reținut și fiul șefului postului de poliție din Marina

„Au fost intervievate părțile vătămate. Două persoane au solicitat asistență medicală în urma incidentului, suferind răni minore. În acest moment, se desfășoară o anchetă penală pe numele a 6 persoane”, a confirmat Antonela Lolici, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliție din Split-Dalmația.

Dnevnik Nova TV a aflat, că unul dintre cei reținuți este fiul șefului postului local de poliție!

„Vă pot spune doar că aceasta a fost o înfrângere a democrației și o înfrângere a logicii sănătoase pe care nu am mai trăit-o în viața mea. Echipa de ziariști a fost atacată, consilierii mei au fost atacați odată cu mine, așa că situația a fost dramatică și critică”, a declarat Mirjam Radici, președinta Consiliului Municipal Marina.

Suntem cu toții zdruncinați de acest eveniment, pentru că nu se vede des și cred că acesta este un precedent periculos în Republica Croația.

