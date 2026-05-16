Un bărbat din Viena s-a trezit cu o amendă usturătoare după ce a oprit în parcarea supermarketului Spar din Geiselbergstrasse, cartierul vienez Simmering, pentru a arunca gunoiul. El a fost acuzat că a încalcat condițiile de utilizare a parcării, nu din cauza unei presupuse perturbări a ordinii publice.

A staționat între 9 și 23 de minute, în mai multe rânduri

Conform datelor oferite de firma de supraveghere „Park&Control”, bărbatul a staționat în parcare între 9 și 23 de minute, în mai multe rânduri, între lunile octombrie și ianuarie.

Parcarea este situată lângă un centru public de colectare a deșeurilor, iar bărbatul susține că a folosit spațiul doar pentru a-și sorta gunoiul menajer și, eventual, pentru a schimba câteva vorbe cu vecinii.

Facturile, însumând 440 de euro, au fost trimise pe 19 februarie, în timp ce bărbatul se afla în luna de miere.

O firmă de recuperare a creanțelor a venit peste el

Situația s-a complicat din cauza unei întârzieri a zborului său de întoarcere din Iran, ceea ce a dus la intervenția unei firme de recuperare a creanțelor. Suma cerută a crescut astfel la 855,20 euro.

„Consider această practică de afaceri aproape mafiotă și sper să nu devină o obișnuință”, a declarat bărbatul.

În cele din urmă, pentru a evita un proces costisitor, bărbatul a reușit să negocieze și a plătit suma redusă de 404 euro către Park&Control.

Reacția-surpriză a supermarketului

După ce cazul a atras atenția publicului, retailerul Spar a decis să intervină. Reprezentanții acestuia au anunțat că vor da dovadă de „cea mai mare indulgență” și că suma plătită va fi returnată în totalitate clientului păgubit.

În plus, Spar a luat măsuri pentru a evita situații similare pe viitor. Limita de timp pentru staționarea în parcare în afara orelor de program a fost extinsă de la 10 la 15 minute.

„Astfel, clienții pot să își arunce deșeurile și să folosească stația de ridicare a coletelor 24/7», a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Totuși, monitorizarea parcării va continua: „Avem nevoie de supraveghere, deoarece uneori se organizează petreceri în această locație”.





