Adevăratul motiv pentru care Analia Selis a divorțat de soțul ei. „Nu era de acceptat în viață. Ajungi să te usuci de toate sentimentele posibile”

Analia Selis a povestit, de altfel, într-un interviu pentru Impact, care sunt motivele care au dus la divorț și ce a determinat-o să ia această decizie radicală.

„Mă consider un om bun, cu principii, coloană vertebrală, respectuos, așa am abordat căsnicia mea tot timpul. Cred (ferm) că am procedat cu fostul meu soț într-un mod cât se poate de corect de la cap până la coadă.

Oamenii au nevoie să caute tot timpul un vinovat, eu nu cred în acest aspect. Trăim într-o viață în care oamenii procedează bine sau rău cu noi și noi avem tot timpul puterea să permitem sau nu acest lucru.

Nu știu de ce se despart cuplurile, eu m-am despărțit de Răzvan pentru că el a ajuns să fie într-un fel care, după principiile mele, nu era de acceptat în viață.

Iubirea durează o veșnicie când o ai înăuntru și o hrănești cu un tratament bazat pe respect, principii, bun-simț, atunci ea eventual se schimbă, dar nu se termină niciodată.

Dacă nu există respect, principii, bun-simț, atunci se termină totul, nu numai iubirea, totul!

Ajungi să te usuci de toate sentimentele posibile, sentimentele bune sau rele, dar lucrul ăsta nu trebuie privit ca un eveniment trist, este doar o fantastică consecință a unui tratament bazat pe minciună, lipsă de respect, lipsă de umanitate, lipsă de bun-simț.

Când corpul și sufletul tău trec printr-o atrofiere sentimentală datorită lipsei de umanitate înseamnă că ești o persoană cât se poate de obiectivă”, a mărturisit Analia Selis pentru sursa citată.

