„E cumva un circ aici?” Rubio se ia la harță cu democrații în cadrul unei audieri la Camera Reprezentanților

În timp ce Teheranul își justifică acțiunile ca fiind „lovituri de autoapărare” și raportează un blocaj în discuțiile diplomatice, președintele Donald Trump a surprins declarând că încetarea focului rămâne în vigoare și că negocierile progresează optim.

00:12 - Acum 3 ore „E cumva un circ aici?” Rubio se ia la harță cu democrații în cadrul unei audieri la Camera Reprezentanților O audiere din cadrul Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților a degenerat într-un spectacol tensionat, în care secretarul de stat Marco Rubio a fost chestionat agresiv nu doar pe tema războiului cu Iranul, ci și cu privire la capacitatea lui Donald Trump de a guverna, potrivit CNN. Ședința de aproape patru ore s-a transformat rapid într-un câmp de luptă partizan, culminând cu momente în care democrații l-au acuzat pe Rubio că minte Congresul după ce acesta a negat că președintele ar fi adormit în timpul unor întâlniri oficiale.

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