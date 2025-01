Recent, pe internet a început din nou să se vorbească despre Cristina Șișcanu și despre emisiunea pe care ea a avut-o timp de aproximativ doi ani la Metropola TV: „După faptă și răsplată”.

Deranjată de știrile pe care le-a citit, soția lui Mădălin Ionescu a răbufnit pe rețelele de socializare: „Deci nu pot să cred. De câteva zile mă agasează această știre falsă: «Cristina Șișcanu a fost dată afară de la Metropola TV cu scandal»”.

Ce mesaj le-a dat șefilor

Apoi, ea a publicat mesajul pe care l-a trimis către un șef de la Metropola TV în luna septembrie, înainte de a încheia colaborarea cu postul TV.

„Te pup! Vreau să îți propun ceva… Eu m-am apucat de un business pe care trebuie să îl pun pe picioare în următoarele luni. Eu nu am un ajutor la emisiune așa cum ar trebui, așa cum era Gabi. Practic, eu nu am un producător care să se ocupe de invitați. Ajungem mereu în buza zilei de filmare și nu avem invitați.

În această perioadă eu nu pot renunța la activitățile mele pentru a mă ocupa exclusiv de emisiune (așa cum am făcut-o un an și ceva până să vină Gabi), de aceea îți propun să suspendăm colaborarea până în februarie 2025. Până atunci îmi pun eu pe picioare businessul la care lucrez, poate găsesc și un producător bun, mai găsesc și alte soluții creative și inovatoare pentru emisiune. Ce zici?”, este mesajul prin care vedeta își anunța intenția de a renunța la emisiunea „După faptă și răsplată”.

Cristina Șișcanu afirmă că decizia de a pleca a fost a ei, pentru că a rămas fără producător și pentru că nu mai avea timp să se ocupe așa cum trebuie de emisiune.

Se pregătește să lanseze o afacere

„Ce ați văzut este un mesaj pe care i l-am trimis doamnei director de la Metropola TV, în septembrie, în data de 16. Deja de ceva timp mă simțeam copleșită de multele responsabilități pe care le am. Și ați văzut acum, din mesaj, că eu am început să pun bazele unui business, nu am vorbit despre el, la care se muncește foarte mult. Și mi-am dat seama că nu pot să țin nivelul emisiunii așa cum am reușit să o fac.

Am avut o colegă, doamna producător Gabi, care cu vreo 2-3 luni înainte a plecat la un alt post de televiziune, pentru că femeia a primit o ofertă financiară mult mai bună. Așa e, așa se întâmplă, așa este normal și firesc până la urmă. Nu am reușit să găsesc un producător la fel de bun ca ea, pentru că piața este foarte limitată.

Cumva, eram nevoită să fac eu singură emisiunea cap-coadă, așa cum am făcut până să vină Gabi, adică un an. Eu făceam documentarea, eu îmi sunam invitații, numai că nu mă filmam eu, dar tot conținutul era realizat de mine, până să vină doamna producător Gabi, cu care am mai lucrat și în trecut în cadrul altor proiecte TV”, a mai spus soția lui Mădălin Ionescu.

