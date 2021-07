„Foarte multă lume, inclusiv prieteni și familie, ne întreabă cum și de ce ne-am împăcat. De ce? Pentru că am luat această decizie doar noi împreună, fără să simțim nevoia să o discutăm cu nimeni, nici măcar cu familia sau cu prietenii apropiați…

Toți au aflat și au văzut din postările noastre. Este poate un gest egoist din partea noastră, dar am dorit să facem acest pas doar noi cu noi. Am refuzat, ca și atunci când ne-am despărțit, orice invitație la vreo emisiune în care să vorbim despre asta și nu am făcut niciun fel de discuție publică pe această temă”, a dezvăluit Oana Roman pe Instagram, conform spynews.ro.

Oana Roman, care recent a cedat nervos din cauza fiicei sale, susține că ea și Marius Elisei, fostul soț, s-au gândit mult la familia lor, la binele lor și al fiicei Isabela.

„Am luat o decizie gândită și asumată și am făcut ce am simțit amândoi pentru binele și împlinirea noastră ca familie. Mulțumim celor care ne-au trimis mesaje și gânduri frumoase!”, a mai precizat ea.

Marius Elisei a fost cel care a făcut primii pași spre împăcare. Zilnic o surprindea pe Oana Roman cu mici atenții, dovezi de iubire.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț).

Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars.

