Recent, prezentatoarea Știrilor PRO TV a povestit despre relația pe care o are cu Andreea Esca și Paula Herlo, două dintre colegele ei. Vedeta spune că la locul de muncă a legat prietenii solide.

„Nu ai cum altfel, pentru că, îți dai seama, sunt 25 de ani. Sperăm că un sfert de viață, dacă vom trăi 100 de ani, ceea ce, mă rog, nu știm dacă va fi chiar așa. E viața noastră, am pornit de foarte tineri, am învățat împreună, am crescut împreună și, uite, Paula, care este și ea premiantă, este una dintre cele mai bune prietene ale mele, în general, nu doar din televiziune. La fel și cu Andreea Esca, și cu foarte mulți. Și cu cei care nu sunt din aceeași generație cu noi am reușit să legăm prietenii la fel de strânse”, a spus Amalia Enache pentru Cancan.

Legat de prietenia cu Andreea Esca și Paula Herlo, Amalia spune că se văd des și petrec timp de calitate una cu cealaltă.

„Recent am petrecut un weekend împreună la Porumbacu, la Andreea, un weekend în care am râs, am vorbit de copiii noștri, am povestit, a fost weekendul ăla așa între prietene, în care ne-am simțit extraordinar de bine și în care am mai uitat un pic de lucrurile pe care le spunem la știri, pentru că toată lumea are tot felul de îngrijorări.

Lumea e într-un ritm acum și într-un tumult pe care nu le-am mai văzut de mult la această intensitate și noi, la fel ca oamenii, avem nevoie să ne reamintim de realitatea imediat din jurul nostru, de familiile noastre, de prietenii noștri și să facem tot posibilul să ne simțim bine unii cu ceilalți”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

