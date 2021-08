Adi Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Activitatea noastră a fost scoasă din cadrul legal pentru 8 luni. Acum ne bucurăm de fiecare secundă pe scenă”

Libertatea: Sunteți una dintre trupele care au ținut stindardul sus în perioada pandemiei, concertul vostru acustic din Piața Unirii din Cluj (iunie 2020) a generat multe imagini puternice la vremea aceea, cu publicul restrâns și răspândit pe scaune. Cum s-a simțit pe scenă? Ce părți pozitive ați extrage din acea experiență?

Adi Despot: Fabulos, era prima oară când ne întâlneam, după trei luni de lockdown. Bucuria a fost de neimaginat. Imaginile păreau destul de freaky, arătau ca un experiment nebun, dar acolo totul a fost sublim.

-Cum ați simțit revenirea către publicul live, după restricții? S-a schimbat ceva în atitudinea fanilor sau în atitudinea voastră?

-Da și nu. Pentru că activitatea noastră a fost scoasă din cadrul legal pentru 8 luni, acum ne bucurăm parcă mult mai tare de fiecare secundă pe scenă. Iar publicul ține isonul.

Ne simțim de parcă suntem în cea mai bună formă, ever! Poate chiar suntem.

-În martie anul curent ați aniversat 25 de ani de activitate (La mulți ani, apropo!) lansând un joc pe telefon, Soundcheck Attack. Cum a fost primit de către fani? Se mai joacă lumea și acum?

-Da, în continuare primim snapuri din joc. Eram la un moment dat în primele 5 downloaduri. E mișto senzația.

-Sunteți o trupă foarte versatilă – cu concerte atât electrice, cât și acustice, și mai nou cu conceptul de concert simfonic. Diferențele între ele sunt evidente, dar care ați zice că e esența comună, firul roșu care le leagă? În afară de voi cinci, desigur.

-Muzica, ea e firul roșu. Ne bucurăm să o slujim în toate formele ei posibile.

-Vă era dor de un concert la mare? Ce mesaj aveți pentru fanii care vor veni să vă vadă la Living Rock 2021, pe plaja Tuzla?

-Dudes and dudettes, o să fie AWESOME! Tuzla Rocks!

-Care e cea mai frumoasă amintire de-a voastră de la un festival?

-Oh, s-au strâns foarte multe. În festival, când nu suntem pe scenă, suntem all around. Ne place starea de festival din toate pozițiile, scenă sau public.

-După concertul de pe plaja Tuzla, de la festivalul Living Rock 2021, veți călători la Târgu Mureș, unde veți face un nou simfonic. Va fi o reeditare a concertului din 2018? Aveți și niște noi ași în mânecă?

-Sigur, tot timpul aducem nou. Keeps us alive!

