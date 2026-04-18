Golurile s-au marcat pe final

Meciul a debutat cu ocazii de ambele părți. În minutul 9, Cătălin Cîrjan a ratat deschiderea scorului pentru gazde, șutând pe lângă poartă, în timp ce liderul campionatului a replicat prin Stanojev, care a trimis peste bara transversală în minutul 25. Dinamo a fost nevoită să facă o schimbare în minutul 39, după accidentarea lui Karamoko. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși El Sawy a fost aproape să înscrie pentru gazde.

După pauză, tensiunea a crescut. În minutul 60, Oucasse Mendy a ratat o șansă uriașă pentru Universitatea Cluj, iar câteva minute mai târziu, Musi a cerut un penalty după un duel controversat cu Bic, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Dinamo a spart gheața în minutul 75, când Armstrong a reușit o acțiune spectaculoasă, pasând decisiv către Cătălin Cîrjan, care a înscris un gol de excepție de la marginea careului. În minutul 81, Musi a majorat avantajul gazdelor cu un șut formidabil, însă Universitatea Cluj nu a renunțat la luptă. Atanas Trică, intrat de pe bancă, a redus din diferență cu o lovitură de cap în minutul 84, iar oaspeții au fost aproape de egalare în prelungiri, când Bic a trimis mingea în bară.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj rămâne pe primul loc cu 39 de puncte, dar așteaptă meciul Craiovei, care ar putea schimba clasamentul. Dinamo urcă pe locul 5, acumulând 31 de puncte, marcând astfel prima sa victorie în play-off.

Caseta tehnică

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – C. Cîrjan (Cr. Mihai 80), Gnahore, Alberto Soro (I. Mărginean 57) – Mazilu (Al, Musi 57), Al. Pop (G. Puşcaş 57), Karamoko (Armstrong 39). ANTRENOR: Zeljko Kopic

UNIVERSITATEA CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – O. Mendy (A. Gheorghiţă 88), Bic, Drammeh (D. Codrea 61) – Stanojev (Macalou 61), Lukic, El Sawy (A. Trică 74). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Stoinov 65 / El Sawy 70, I. Cristea 90, Chipciu 90+2

Arbitri: Rareş Vidican – Marius Badea, Adrian Vornicu

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Daniel Mitruţi

