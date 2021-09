Invitat în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, la rubrica Mădălinei Lambrinoc, Adrian Enache a fost nevoit să răspundă la mai multe întrebări. „Ai fost prins în ofsaid în amor?”, iar artistul în vârstă de 55 de ani a răspuns:

„Odată, țin minte că era un prieten, iubita lui se dădea la mine, s-a întâmplat și nu a apucat să se îmbrace. Când a sunat la ușă, el a întrebat-o: Ce faci, draga mea? Ești dezbrăcată la câte haine ți-am cumpărat? Deschide șifonierul!

Și eu eram în șifonier!”, a povestit râzând acesta.

Amor cu o profesoară la doar 16 ani

În cadrul interviului de la Kanal D, Adrian Enache a povestit și că s-a iubit cu o profesoară. „Eu am fost de mic prins în vâltoarea unei povești de dragoste cu o profesoară. Ea m-a meditat. Aveam 16 ani. Crud, vlăstar. M-a luat valul, ne-a luat valul. Am zis apoi ca să fiu iubitul acelei profesoare, era frumoasă, deșteaptă, am zis că trebuie să învăț.

M-am pus cu burta pe carte și am luat examenele de la două facultăți. Își dai seama că a fost un ajutor”, a declarat cântărețul.

Recent, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc și-a făcut debutul în teatru. David are 15 ani.

