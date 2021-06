În 2008, Adrian Minune a candidat la alegerile locale în comuna natală, Ștefăneștii de Jos (Ilfov), pe listele PSD, pentru Consiliul Local. După trei ani a demisionat din funcția de consilier local și a renunțat și la a mai fi membru al social-democraților, aceasta și după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a început să-i verifice averea.

„Cineva, undeva, a apăsat pe butoane”

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, muzicianul, acum în vârstă de 46 de ani, a rememorat acele momente. „Nu am renunțat la politică de frica Fiscului, ci de frica tuturor. Am primit cele mai mari amenințări. Am făcut și o conferință de presă atunci, am arătat cărțile poștale primite, cu «Băi țigane, ieși imediat din politică pentru că te trimitem unde a trimis Antonescu (n.red. – Ion Antonescu, conducător al statului între 1940-1944) și naziștii pe evrei!». De frică m-am lăsat de politică, fiindcă cineva, undeva, a apăsat pe butoane. Adrian Minune reprezintă mai multe pături sociale, mai mulți oameni, eu am mai mulți oameni care mă iubesc decât cei care apasă pe butoane. A fost cea mai mare greșeală a mea că m-am băgat în politică. Pentru că atunci vorbești mult, plătești mult în România”, a susținut cântărețul.

Declarație de avere făcută „foarte prost”

Interpretul, care nu se consideră „regele manelelor”, ci „un pion căruia îi place să schimbe regii”, a spus că nu a vrut să înșele statul român când a intrat în atenția ANI în 2008, cu ocazia apariției sale în politică, atunci când nu a completat corect declarația de avere. „Nefiind implicat în politică, nu știam să completez acea foaie. Nu am întrebat pe nimeni, am completat cum am crezut eu mai bine. Și-am făcut declarația de avere foarte prost și am ajuns să mă judec nouă ani cu ANI. Banii pe care i-am dat pe avocați, mai bine completam declarația, nu? De ce să-mi ascund averea?”, a replicat Adrian Minune.

„Am eu fizic de trafic de droguri?”

Un alt subiect dezbătut a fost legat de cercetările din toamna 2013 pentru deținerea de droguri, iar procurorii DIICOT au susținut că dosarul era unul de trafic de stupefiante aduse pe filiera Spania, iar el, alături de alți 9 colegi de breaslă, ar fi asigurat piața de desfacere în România. A fost învinuit pentru trafic de stupefiante, riscând 5 ani de închisoare.

Interpelat dacă a făcut trafic de droguri, Adrian Minune a replicat: „Am eu fizic de a face trafic de droguri?! Asta e o prostie. Am eu fizic de a face trafic de droguri? Atât timp Poliția sau statul român te cheamă să dai cu subsemnatul, te duci. Ca să-ți dovedești nevinovăția. Asta cu traficul de droguri este de pe vremea când eram copil, mi-am luat prima Dacie. «Domne, d-aia are, că face și drege», se spunea. Mi-e și rușine că vorbesc de asta pe un post TV. Nu, nu am făcut trafic de droguri”.

