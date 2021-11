La aproape 20 de ani, fostul fotbalist se îndrăgostea iremediabil de Alexandra Dinu, însă căsnicia lor a durat aproximativ doi ani. Adrian Mutu a ajuns pe culmile succesului în fotbal când era prea tânăr să înțeleagă ce i se întâmplă. El nu a putut fi alături de fiul său, Mario, și a lipsit de la multe momente importante din viața lui.

Adrian Mutu a fost invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit și despre relația pe care o are cu Mario, fiul său de 19 ani. Cei doi au început să aibă o relație mult mai apropiată în urmă cu un an, când tânărul a decis să locuiască în România. Antrenorul își dorește să construiască o relație frumoasă cu fiul său cel mare și să recupereze tot timpul pe care l-a pierdut și nu i-a fost alături din cauza distanței

„Da (n.r. – a lipsit din viața lui Mario). Sunt niște momente grele mai ales pentru copil. Cel mai frumos ar fi să fii în fiecare zi lângă copil… să-l crești, să-l educi și să trăiești experiențele pe care el le trăiește. Văd acum la cel mic că sunt anumite momente, iar la vârsta asta învață foarte multe lucruri. Din păcate, nu am fost lângă Mario. Am fost departe și l-am văzut din când în când. Îi spuneam, acum un an când a venit și am început să stăm mai mult timp împreună, că trebuie să recuperăm timpul pierdut. De acum înainte poate o să construim ceva frumos relație tată-fiu și să fim unul lângă celălalt”, a spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu, despre fetele cu Consuelo

Fost fotbalist a avut o căsnicie de aproximativ 7 ani cu Consuelo pe care o cunoscuse în Italia prin intermediul unei prietene comune. După divorț, cea de-a doua soție a lui Adrian Mutu s-a mutat în Republica Dominicană, acolo unde locuiește alături de cele două fetițe.

Adrian Mutu își vede fetele de două ori pe an, atunci când merge în Republica Dominicană. Acum că fetele sale au crescut, antrenorul speră că acestea vor putea veni în România, unde să își petreacă mai mult timp împreună.

„Am două fete super drăguțe cu Consuelo. Adriana are 15 ani și Maya 13 ani. Sunt măricele. Începe să se apropie beleaua, ca să zic așa. Dar nu avem ce să facem, ca tată trebuie să trec și prin așa ceva. Ele stau în Republica Dominicană. Nu le văd des. Încerc să merg de două ori pe an în Republica Dominicană să le văd. Acum că mai cresc, eu sper să poată să vină în România și să ne vizităm. Fetele au rămas cu mama lor”, a declarat Adrian Mutu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

