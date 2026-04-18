De ce roz? Conform Actu, această culoare distinctivă ajută poliția să recunoască mai ușor mașinile aflate sub regim de înmatriculare provizorie. Plăcile sunt atribuite fie persoanelor fizice (cu prefixul „WW”), fie profesioniștilor auto (prefix „W”), iar scopul principal este reducerea fraudelor asociate acestor tipuri de înmatriculare. Anual, sunt emise peste 400.000 de astfel de înmatriculări provizorii.

Certificatul provizoriu este eliberat pentru vehicule noi sau second-hand în așteptarea documentației complete (cum ar fi certificatul de conformitate, inspecția tehnică sau dovada fiscală), vehicule destinate exportului sau vehicule noi aflate în proces de caroserie. Valabilitatea certificatului este de două luni, cu posibilitatea unei prelungiri automate o singură dată, dacă actul definitiv nu a fost încă emis.

Un alt detaliu distinctiv al plăcilor roz este prezența unui număr suplimentar în partea dreaptă, care indică data expirării certificatului provizoriu, în format lună/an. În rest, dimensiunile și formatul plăcilor rămân neschimbate.

