În fața propriilor suporteri, pe stadionul Diego Armando Maradona, echipa antrenată de Antonio Conte a fost de nerecunoscut. Napoli avea nevoie de un parcurs perfect în ultimele șase etape pentru a mai spera să recupereze diferența de 12 puncte față de Inter, liderul campionatului, dar sâmbătă a suferit o înfrângere surprinzătoare, prima pe teren propriu în Serie A după decembrie 2024.

Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 6, șocând fanii napoletani. Portarul echipei, Vanja Milinkovic-Savic, a reușit să apere un penalty executat de Mattia Zaccagni în minutul 31, dar Lazio a dominat categoric. Cancellieri și Nuno Tavares au fost aproape de a majora scorul până la pauză, însă Milinkovic-Savic a făcut minuni în poartă.

Reveniți de la vestiare sub huiduielile propriilor fani, jucătorii lui Napoli nu au reușit să revină în meci, în ciuda schimbărilor efectuate, care i-au vizat inclusiv pe Frank Zambo Anguissa și Kevin De Bruyne, ambii într-o zi slabă. Lazio a închis tabela în minutul 57 prin reușita lui Toma Basic, marcând a patra victorie consecutivă pe terenul napolitanilor, confirmându-și statutul de „bestia nera” a acestora și complicând decisiv lupta pentru titlu.

Cu cinci etape rămase de disputat și un maxim de 15 puncte puse în joc, Inter conduce clasamentul cu 12 puncte avans față de Napoli și 15 față de AC Milan. „Nerazzurri” ar putea deveni campioni chiar weekendul viitor, dacă se impun pe terenul lui Torino, iar Napoli nu reușește să câștige împotriva lui Cremonese.

