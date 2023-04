În urmă cu mai puțin de o săptămână, Adriana Bahmuțeanu a făcut cununia religioasă într-o biserică din Ucraina, unde a fost doar ea cu George Restivan și nașii lor. Vedeta a venit în emisiunea „La Măruță” să povestească despre acest eveniment din viața ei, însă și-a ieșit din fire când a fost adus în discuție fostului ei soț, Silviu Prigoană.

Cătălin Măruță: A întrebat cineva dacă ți-a dat fostul soț mesaj.

Adriana Bahmuțeanu: Dar nu e cazul să vorbim despre asta. E o întrebare nesimțită, adică ce mai…

George Restivan: No comment.

Cătălin Măruță: Nu, dar a întrebat cineva, să știi că mesajul nu a fost răutăcios.

George Restivan: Dar nici cu intenție bună.

Fosta prezentatoare TV nu a putut lua pe nimeni să fie aproape de ei la cununia religioasă, deși băiatul cel mare al vedetei și-ar fi dorit să vină. Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit pe data de 23 aprilie, la o mănăstire din Ucraina.

„Nu a fost nimeni. Nu am vrut să luăm copiii. Bine, ăla mare al meu ar fi vrut să meargă. Îți dai seama că are aproape 16 ani. Îl mânca pielea să meargă și el. Mi-a tot dat mesaje, nu aveam semnal.

Nici mamele n-au știut. Făceau infarct dacă le spuneam. Nu le-am spus nimic. Nici la neamurile de pe acolo nu le-am spus. Am fost la o mătușă, am dormit la ea. Noi am vrut să intrăm în biserică, să nu trăim în păcat!

A fost un drum cu peripeții. La dus a intrat George de trei ori în Ucraina, s-a întors. Nu ne lăsau să intrăm din cauza unor acte. Prostii din astea. Dar până la urmă am reușit”, a spus Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Reacția lui Silviu Prigoană după ce Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit religios

Silviu Prigoană a avut prima reacție, după ce fosta lui soție Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit religios într-o biserică din Ucraina. Afaceristul a fost însă rezervat, preferând să nu comenteze prea mult viața personală a mamei celor doi băieți ai săi.

„Viața personală a mamei copiilor mei este protejată de către Constituție. În consecință, no comment!”, a spus Silviu Prigoană pentru Impact.ro.

Cununia religioasă a avut loc la Mănăstirea Bănceni din Cernăuți, Ucraina. După ce au amânat nunta, cei doi au decis mai primească încă o dată binecuvântarea unui preot. Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au mai logodit în biserică în urmă cu câteva luni.

„Ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă! Suntem fericiți și bucuroși că ne-am îndeplinit visul de a ne cununa religios la o mănăstire istorică, acolo unde să fim doar noi și Dumnezeu și să primim binecuvântarea divină pentru căsătoria noastră!“

Adriana Bahmuțeanu a explicat că nu a reușit să facă nunta mult așteptată, însă evenimentul va fi la un moment dat. „Vrem să le mulțumim prietenilor noștri din toată țara, cei care așteaptă o nuntă mare și cu fast, pe care nu am reușit până acum să o organizăm așa cum se cuvine, capitol la care lucrăm în continuare, dar n-au intrat zilele în sac! Am dorit în primul rând ca Dumnezeu să binecuvânteze legătura noastră și să nu trăim ca păgânii, în păcat! De petreceri și cumetrii avem toată viața timp să ne ocupăm!”

