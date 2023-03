Adriana Bahmuțeanu reușea să obțină un ordin de protecție provizioriu împotriva lui Nikos Papadopoulos, de cinci zile, apoi se ajungea în instanță. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a cerut prelungirea ordinului, deoarece se simțea în pericol. Artistul greu a reușit să aibă câștig de cauză.

„Relaţia noastră a încetat în urmă cu un an, l-am evacuat în repetate rânduri din domiciliul meu, am schimbat broaştele la uşă, însă m-a urmărit. Anul acesta, a plecat de patru ori din domiciliu, dar a revenit. Evenimentele reclamate au avut loc la sfârşitul lunii iunie, când i-am cerut să părăsească domiciliul, imobilul fiind al mamei mele. Au fost mai multe incidente”, a acuzat Adriana Bahmuțeanu, potrivit CANCAN.

„Dacă eu nu doream relaţii sexuale, mă forţa”

Și a continuat: „Am depus plângere, am specificat că mă urmăreşte, mă hărţuieşte şi că îmi e frică pentru viaţa mea. M-a lovit în repetate rânduri, ultima dată m-a împins când a vrut să intre peste mine, schimbasem butucul de la ușă. Am reclamat violenţa sexuală, nu am vrut să se afle, dar nu s-a putut. Aveam o relaţie conflictuală, rece, dacă eu nu doream relaţii sexuale, mă forţa. Mă urmărea peste tot unde mă duc, pentru hărţuire, infracţiuni electronice, are acces la toate conturile mele, eu lucrez de pe acele conturi. Am mesaje de ameninţare, că nu o să scap niciodată de el, că va fi umbra mea.”

Recomandări Patru tinere care au închiriat un apartament de pe Booking de la soția unui consilier local PNL din Brașov au ajuns la un pas de moarte la spital. Gazda fusese avertizată de problemele din casă

Adriana Bahmuțeanu declara că se simte în pericol, pentru că Nikos Papadopoulos o amenința încontinuu. Fosta prezentatoare TV a povestit și un episod care a avut loc în vara anului trecut, când cântărețul grec ar fi amenințat-o cu moartea.

„I-am cerut pârâtului în repetate rânduri să mă lase în pace, o martoră a fost de faţă când m-a bătut acum doi ani. Toate ştiu că imi doream finalizarea relaţiei în mod amiabil.

Pe 9 iulie mă aflam pe geam, pârâtul îmi arăta pumnul şi mi-a spus că nu o să scap niciodată de el. Geamul meu dă chiar la cafenea.

La sfârşitul lunii iunie m-a ameninţat cu moartea, când mama mea i-a cerut să părăsească domiciliul. M-a ameninţat inclusiv de faţă cu poliţia, că o să văd eu ce o să păţesc, că nu o să scap niciodată de el, s-a filmat ameninţarea de poliţişti. Chiar i-am rugat pe poliţişti să consemneze.”

Acuzațiile Adrianei Bahmuțeanu au continuat și a susținut că bărbatul i-a clonat telefonul și o urmărea: „Mi-a clonat telefonul, aveam tracking pe telefon, mă urmărea unde mă duc, avea toate parolele de la email, de la reţelele sociale, inclusiv a vorbit cu tehnicianul de la ziarul unde lucrez, cred că atunci a clonat telefonul. Eu cunoşteam că eram monitorizată, i-am cerut să îmi dea parola, că e infracţiune.”

Recomandări SCANDALUL RCA. Premierul Ciucă spune că „poate va oferi spațiu pentru Euroins”, după ce ASF a recunoscut că Ambasada Bulgariei a intermediat o întâlnire cu Euroins la Guvern

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„A venit din nou la cafenea pentru a mă urmări. Este modul lui de a acţiona, vine, îşi găseşte de lucru în faţa blocului sau stă la cafenea pentru a vedea ce fac sau dacă intru în casă. M-a ameninţat verbal, l-am văzut de pe geam, m-a ameninţat de la distanţă, mi-a arătat pumnul şi a spus `You will see`. L-a amenințat şi pe partenerul meu de viaţă prin mesaje”, a încheiat seria acuzelor Adriana Bahmuțeanu.

Chiar dacă acuzațiile făcute de vedetă erau foarte grave, ea a pierdut procesul. Cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti pentru Adriana Bahmuțeanu a fost considerată ca neîntemeiată, mai mult, fosta soțție a lui Silviu Prigoană a fost obligată să plătească cheltuielile de judecată.

GSP.RO Șocul trăit de o femeie de afaceri din România, care a cunoscut un bărbat pe internet. Ce a aflat după 5 luni

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Alexandra Stan, imagine indecentă pe internet: 'Urmează film pentru adulți'

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Femeia care îşi ducea fetiţa de 12 ani să se prostitueze în Franţa şi-a făcut vilă cu banii câştigaţi. Reacţia pensionarului de 70 de ani, care a profitat 5 luni de ea

Știrileprotv.ro Un bărbat a cumpărat un câine de pe internet, însă „câinele” s-a dovedit a fi, de fapt, cu totul altceva. Cum arată creatura. VIDEO

FANATIK.RO 10 lucruri pe care să nu le faci niciodată când ieși în oraș. Așa eviți să te faci de râs

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2023. Fecioarele ar fi bine să-și asume mai puține astăzi și să exerseze liniștea pe care o pot obține

PUBLICITATE Motive care te vor determina să vizitezi Marocul