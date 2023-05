După divorțul de Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a încercat de mai multe ori să își refacă viața, însă relațiile sale s-au dovedit a nu fi ce trebuie pentru fosta prezentatoare TV. Anul trecut l-a cunoscut pe George Restivan, bărbatul cu care s-a logodit de două ori în biserică și cu care urmează să facă nunta.

Jurnalista a declarat pentru cancan.ro că nu de puține ori au existat persoane care au încercat să intervină în povestea ei de dragoste și să o separe de George Restivan. „Au fost și diverse persoane care au băgat bățul prin gard, i-au făcut avansuri, mai mult, m-au bârfit pe mine. Au spus de toate, doar, doar ne despărțeau. Uite, nu a fost așa”.

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu nu s-a arătat deloc interesat de alte femei care au încercat să îi intre în grații în această perioadă și nu a ascultat gura lumii. „Pe George nu l-a interesat gura lumii. Și nici nu a căzut în capcanele amoroase, să spun așa”.

„Ne înțelegem din priviri”

Vedeta are numai cuvinte de laudă la adresa iubitului ei. „E fix cum mi-am dorit să fie. Chiar suntem pe aceeași lungime de undă, ne plac aceleași lucruri, avem aceleași obiceiuri. De multe ori, ne planificăm o ieșire în oraș în timpul zilei, apoi renunțăm, că vrem să stăm acasă. Sau mergem pe undeva și ne înțelegem din priviri când să plecăm”, a punctat jurnalista.

Și a continuat: „Merge super. Ne completăm, luăm decizii împreună, îmi zice de zece ori pe zi că sunt frumoasă, mă ajută la treburi, spală vasele, dă cu mopul… Este un om foarte calm și drăguț și mă susține cu jobul. Are grijă de băieți, de toți trei. S-au împrietenit.”

George Restivan s-a mutat în România de dragul Adrianei Bahmuțeanu

După aproape un an de relație cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu, mai sinceră ca niciodată, a spus cum că a renunțat la viața în America. Atunci când și-a cunoscut partenerul, acesta era stabilit în America, împreună cu mama lui și cu fiul pe care îl are dintr-o altă relație, însă ea nu a acceptat să meargă după el.

Adriana Bahmuțeanu a preferat să rămână în România, aproape de copiii ei și ai lui Silviu Prigoană, și, în plus, ea are și o carieră aici. Așa că George Restivan a părăsit America pentru vedetă, și-a adus și copilul cu el, însă mama a rămas în America.

Adriana Bahmuțeanu a mai adăugat și faptul că pentru soacra ei a fost un șoc ca George Restivan să se mute definitiv în România. „Mai greu, de exemplu, și spun lucrul ăsta fără niciun fel de resentiment, a fost pentru mama lui, pentru soacra mea, să înțeleagă lucrurile astea, pentru că a fost un șoc să-i plece băiatul într-un timp atât de scurt și să se mute în România.

Eu înțeleg, e o femeie în vârstă și a rămas singură. Am fost alături de ea cât am putut de mult, am stat pe video, i-am explicat, i-am spus diverse lucruri, i-am spus inclusiv faptul… Zic: «Tu te uiți la mine? Păi, tu crezi că aș fi stat cu tine în casă? Păi ne scoteam ochii». De ce? Pentru că fiecare femeie dorește să fie șefă în propria bucătărie, să aibă teritoriul ei”, a mai zis ea.

