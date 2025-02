Eduard și Maximus, cei doi băieți pe care Adriana Bahmuțeanu îi are cu Silviu Prigoană și care locuiau alături de tatăl lor înainte de moartea afaceristului, au rămas în vila în care au crescut și au refuzat să meargă la mama lor.

S-a filmat alături de mama ei

Deranjată de acest lucru, Adriana Bahmuțeanu a apelat la avocați și a cerut ajutor din partea instituțiilor statului pentru a-și lua acasă copiii minori, care ar trebui să fie în grija ei, ea fiind singurul părinte supraviețuitor.

Pentru că nu reușește să își vadă copiii, vedeta a mers la poarta vilei lui Silviu Prigoană, în speranța că Eduard și Maximus își vor dori să stea de vorbă cu ea.

„Astăzi ar fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva”, a spus Adriana Bahmuțeanu pe TikTok.

Apoi, ea a afirmat că a chemat poliția, deoarece e de părere că Honorius și Silvius, cei doi copii mai mari ai lui Silviu Prigoană, pe care afaceristul îi avea din altă căsnicie, nu îi lasă pe Eduard și Maximus să o vadă.

„Am venit să mă văd cu băieții mei și am adus-o și pe mama mea, bunica băieților mei, cea care i-a crescut. A venit și ea să-i vadă. Este la fel de tristă și de șocată ca mine de această atitudine a fraților vitregi care nu numai că nu răspund la poartă, pentru că am mai sunat mai devreme, am chemat și poliția, dar și de faptul că iată, din păcate, copiii noștri au fost îndoctrinați împotriva noastră.

Au fost spălați pe creier. Au fost alienați, au fost convinși de frații vitregi să nu mai vrea să stea de vorbă cu noi. Nici mamei mele nu i-au răspuns la telefon. De trei luni de zile mama mea nu i-a văzut”, a mai afirmat Adriana Bahmuțeanu.

