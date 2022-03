Afacerea de 300.000 de euro a Emiliei Ghinescu. Plănuiește să i-o dăruiască fetei sale: „Deocamdată nu ne-am scos investiția, mai durează”

De curând Emilia Ghinescu și-a deschis un centru de remodelare corporală. Sebi, partenerul ei de viață, și un prieten s-au ocupat de tot, dar cele care dețin afacerea sunt cântăreața și asociata ei. Invitată recent în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, artista a făcut dezvăluiri despre această afacere de 300.000 de euro.

„Eu mi-am dorit foarte mult să vin în ajutorul…de fapt, uitându-mă la mine și la nevoile mele mi-am dorit foarte mult să vin în ajutorul femeilor care au aceleași nevoi ca mine. În sensul că eu am încercat de-a lungul timpului multe metode de slăbit și foarte multe aparate. Tot ce a apărut am încercat.

Pentru că nu sunt un om căruia să îi placă sportul, nu îmi place sportul, îl fac de nevoie dacă este cazul, și nici nu am timp de sport. Atunci am încercat să găsesc suplinesc oarecum acest lucru și am făcut aici în București unele pentru că în Pitești nu existau și unele dintre ele au dat rezultate foarte bine pe mine.”, a explicat ea în direct.

Emilia Ghinescu nu a făcut acest centru gândindu-se numai la nevoile ei, plănuiește să îi dăruiască Erikăi, fiica ei cea mare, această afacere atunci când va deveni medic estetician, asta își dorește tânăra. „Atunci am zis: Trebuie și eu să fac asta. Pentru că investiția era destul de mare a trebuit să fiu împreună cu cineva și vreau să spun că m-am gândit pentru viitor în sensul că Erika este un copil foarte cuminte, ea își dorește foarte mult să devină medic și învață foarte mult pentru chestia asta, doar clasa a IX-a a avut-o liberă, în rest s-a apucat de meditații.

Vrea să fie medic estetician și i-am zis: Mama, eu fac clinica asta, fac doar un centru de remodelare corporală, urmând apoi să transform în clinică pentru că ai nevoie de un medic și medicul ăla va fi în familie la mine. Afacerea o să îi rămână ei. Eu nu vreau pentru că eu mă ocup în continuare de muzică, eu vreau în continuare să lucrez pentru domeniul în care am învățat atâția ani de zile și pentru care m-am pregătit.”, a mai adăugat artista.

Totodată, artista a povestit și cum a venit de fapt ideea acestei afaceri. Totul a pornit din pandemie, când nu avea cântări și voia neapărat să se angajeze undeva. Soțul nu a lăsat-o însă, i-a dezvoltat o afacere unde ea e propriul ei angajat. „Când a venit pandemia nu aveam cântări și și am început să îl bat la cap pe Sebi, soțul meu, că eu vreau să muncesc, sunt un om căruia nu îi place să stea acasă, să stea degeaba. El auzindu-mă că vreau să mă angajez a zis că nu e bine deloc. El s-a gândit că îmi face o afacere de care să mă ocup, să fiu propriul meu angajat. S-a apucat împreună cu un prieten, au venit cu investiția și femeile sunt cele care sunt deținătoarele. Așa au pus cap la cap această afacere. (…)

Locația este a partenerei mele, este în centrul orașului Pitești, are o clădire acolo și în clădirea respectivă avem un etaj întreg. Nu plătim chirie. Noi deocamdată nu ne-am scos investiția, mai durează.”, a mai povestit ea în emisiunea lui Teo Trandafir.

Așadar, Emilia Ghinescu e și antreprenor, dar și psiholog, lucrează aproape zilnic la un cabinet. „Când merg la cabinetul la care lucrez patru ore pe zi sunt doamna psiholog”, a mai explicat cântăreața.

Emilia Ghinescu are o relație cu Sebastian Albăstroiu și au împreună o fetiță în vârstă de 6 ani, pe Anastasia. Dintr-o relație antrerioară cântăreața mai are doi copii, pe Andrei și pe Erika.

