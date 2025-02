Invitat recent în emisiunea „Vorbește Lumea”, de la PRO TV, fostul fotbalist a precizat că încearcă să-și țină viața privată cât mai departe de ochii publicului: „Sunt unii care își afișează viața personală și fac lucruri. Eu nu sunt genul, sunt mai discret”.

Mai mult decât atât, el a afirmat că, pe lângă podcastul pe care îl are, s-a apucat și de afaceri. „Am foarte multă treabă. În afară de proiectul pe care îl am, «Hai la Podcast», care merge foarte bine, am intrat și pe partea de business”, a spus Giani Kiriță în cadrul emisiunii de la PRO TV.

Fostul fotbalist, care s-a făcut remarcat în tricoul lui Dinamo București, dar și la TV, în emisiuni precum „Exatlon” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, a spus că a început să aducă în România angajați din Asia, care aici pot să câștige mai mulți bani decât în țara lor natală, deoarece acolo au un salariu de 60 de dolari.

Giani Kiriță a precizat că recent a recrutat 500 de persoane.

„Împreună cu doi prieteni, aducem personal de muncă din Asia și suntem foarte ocupați cu treaba asta. Nu știu dacă se merită, sincer. E rău la nivel de trai. Pe partea de business, am făcut niște recrutări. Noi vrem să devenim cel mai important jucător pe piață, din punctul ăsta de vedere.

De exemplu, acum am recrutat 500 de persoane. Ei vin în România, sunt foarte muncitori, vin să-și ajute familiile. Asta e cel mai important pentru ei, să plece de acolo. Acolo au 60 de dolari pe lună. Am fost doar cu partenerii mei”, a spus Giani Kiriță la PRO TV.

