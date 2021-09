Potrivit unui cunoscut jurnalist de radio australian, prieten foarte apropiat al lui Alan Lancaster, basistul și unul dintre membrii fondatori ai grupului britanic Status Quo, muzicianul suferea de scleroză multiplă.

„Cu inima frântă vă anunţ decesul lui Alan Lancaster, un muzician englez cu sânge nobil, un zeu al chitarei și fondator al emblematicei formaţii Status Quo”, a scris Craig Bennett pe pagina sa de socializare.

Formaţia rock Status Quo a fost fondată în 1962, cu denumirea „The Spectres” de studenții Francis Rossi și Alan Lancaster. E activă cu actuala denumire din 1969.

Au lansat 33 de albume și pe peste 60 de single-uri, între care „Rockin All Over the World”, „Whatever You Want” sau „In the Army Now”. 22 dintre piese au fost în Top 10 în Regatului Unit. În 1991, trupa a fost distinsă cu un premiu special pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea muzicii britanice.

În formula Francis Rossi, Andy Bown, John „Rhino” Edwards, Leon Cave, Richie Malone, Status Quo a lansat ultimul album, „Backbone”, acum doi ani.

Foto: Profimedia

Citeşte şi:

Bucureștiul a rămas fără paturi libere la ATI pentru bolnavii de COVID. În toată țara mai sunt disponibile doar 10

Povestea milionarei din Japonia poreclită „Văduva Neagră”. Și-a otrăvit cu cianură cel puțin trei parteneri

Alegeri în Germania: cozi mari la secțiile de votare din Berlin, număr record de voturi prin corespondență

PARTENERI - GSP.RO Un bilet găsit de soția sa într-o geantă pe care nu o mai folosise de patru ani i-a schimbat viața: „Mi-a zis că e un semn”

Playtech.ro BOMBĂ! Cristi Borcea, întâlnire în mare SECRET cu noul soț al Alinei Vidican. Ce s-a întâmplat între ei EXCLUSIV

Observatornews.ro Un tată și-a ucis cei trei copii în miez de noapte, după ce s-au jucat și i-a dus la culcare. Triplă crimă la Zagreb, în Croația

HOROSCOP Horoscop 26 septembrie 2021. Capricornii au ocazia să-și simplifice viața pentru a se bucura de ceea ce merge bine

Știrileprotv.ro Apare prima bancnotă din România cu chipul unei femei. Ce valoare are și pe cine reprezintă

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE De ce au plantat cei de la brandul de apă plată Bucovina 3.000 de brăduți