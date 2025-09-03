Printre personajele memorabile se află și Olivia, o elefănțică adorabilă și curajoasă, care cucerește prin optimism, entuziasm și spirit de lider. Olivia este interpretată de Alesia, care, prin vocea sa caldă și expresivă, reușește să dea viață unui personaj plin de forță și autenticitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Este o emoție extraordinară pentru mine. Întotdeauna mi-am dorit să ajung la Hollywood, iar acest rol este un prim pas în această direcție. M-am îndrăgostit de Olivia și sper ca și copiii, dar și părinții, să o îndrăgească la fel de mult cum am făcut-o eu”, a spus Alesia, emoționată după premieră.

Ela Crăciun, mama sa, nu își ascunde mândria. „Sunt incredibil de mândră de Alesia. A visat mereu la Hollywood, iar acum văd cum face pași tot mai siguri către acest vis. Mă bucur enorm să o văd evoluând, să o văd cum își urmează pasiunea cu atâta determinare și curaj. Pentru mine, ca mamă, este o fericire imensă să știu că trăiește deja experiențe care o apropie de ceea ce și-a dorit dintotdeauna.”

Recomandări Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Filmul spune povestea unei competiții spectaculoase între animale din întreaga lume, care se întrec nu doar în viteză, ci și în curaj, prietenie și spirit de echipă. Într-o lume plină de culoare, personaje carismatice pornesc într-o aventură amețitoare, în care emoțiile și umorul se împletesc perfect.

În paralel cu succesul fiicei sale, Ela Crăciun se pregătește pentru începutul unui nou an școlar, perioadă plină de emoții pentru întreaga familie. Totodată, ea se pregătește să revină cu un nou sezon al podcastului său de succes „Cu Ela la doctor”.

„24,14 milioane de vizualizări pe social media, la finalul sezonului podcastului Cu Ela la doctor. Pentru mine, este dovada că împreună am găsit răspunsuri simple și utile la întrebări complicate. În ultimele 7 luni, am răspuns, alături de specialiști, întrebărilor care vă frământă și care, de multe ori, sunt evitate: sănătate sexuală, alimentație, metabolism, parenting. Iar în topul intereselor voastre s-au aflat clar longevitatea, relațiile și beneficiile somnului.

Vă mulțumesc că ați fost alături de noi episod după episod și că ați transformat acest podcast într-o comunitate vie, curioasă și atentă. Până la următorul episod, spuneți-mi: care a fost momentul din podcast care v-a făcut să spuneți «Aha, acum înțeleg»?”, a declarat Ela Crăciun.

Recomandări Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

„Cursa Grand Prix a Europei” a fost lansată oficial pe 18 iulie și promite să fie una dintre cele mai îndrăgite animații ale verii, aducând cu sine nu doar o poveste captivantă, ci și debutul unei tinere românce talentate care visează la Hollywood.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE