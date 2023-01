Alessandra Stoicescu, vedeta Antenei 1, este o femeie împlinită datorită familiei și mai ales a fetiței de doar 3 ani și jumătate, Sara. Deși foarte ocupată pe plan profesional, Sandra își organizează programul astfel încât să petreacă timp de calitate împreună cu familia. Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1 are un program zilnic extrem de încărcat, dar an de an se organizează cu familia pentru deja celebra vacanță în Maldive, locul lor preferat pentru relaxare împreună.

Alessandra Stoicescu povestește: „De când o avem pe Sara, mergem împreună peste tot, așa ne place și sunt foarte fericită văzând diferențele mari de la o vacanță la alta, cum înțelege mai bine lucrurile, cum se dezvoltă. Faptul că vede oameni atât de diferiți și locuri extraordinare o ajută enorm. Călătoria este una dintre cele mai bune forme de educație și mi-aș dori foarte mult să facem asta mai des dacă am putea.

„Sara este în al nouălea cer, se bucură de tot ce vede”

Am ales de mai multe ori Maldive pentru că ne place enorm și de fiecare dată descoperim lucruri noi, peisaje de vis și activități pentru toată familia. Ne-a cucerit acest loc spectaculos prin natură, culori, particularități culturale. Îmi place mult și apreciez grija pe care o au aici toți pentru natură, faptul că păstrează totul aproape neatins, astfel încât bucuria să fie realmente completă. Protejarea naturii dă o armonie și o energie fantastică locului, energie bună pe care o simțim din plin.

Sara este în al nouălea cer, se bucură de tot ce vede, se distrează cu orice, cu un steag de pe plajă, cu un ciot de lemn, în apă și în nisip, dar și la locurile de joacă amenajate pentru copii, afară și în interior. Plaja întreagă e locul ei de joacă și asta o entuziasmează foarte tare, devenind creativă și improvizând jocuri și jucării. Sara se bucură de plantele uriașe, de florile spectaculoase și de culorile ireale care ne înconjoară, dar și de căsuța în care suntem cazați care este „cu picioarele în apă”, cum ne-a zis mirată. Este un loc perfect pentru o vacanță de familie în care nu vrei să ai nici o grijă ca părinte, astfel ne putem odihni și noi și ne putem distra împreună”.

Cum se menține Alessandra Stoicescu

Vedeta are mare grijă și de silueta ei, într-un interviu pentru unica.ro a dezvăluit cum se menține în formă la 46 de ani. „Secretul siluetei consider că este echilibrul, așa cum ar fi bine să îl păstrăm în toate, în viață. Astfel, îmi fac poftele, dar în cantități mici. Spre exemplu, vara asta am mâncat înghețată mai multă decât în alți ani, dar am avut grijă să nu am și alte dulciuri pe masă… Mă ajută foarte mult genele bune, dar îmi feresc existența de excese alimentare și de stres, pe cât posibil. Cel mai eficient sport este jocul cu Sara, cu care alerg, fac ridicări și coborâri, genuflexiuni cu ea în brațe… este cel mai bun și mai plăcut antrenament, știu că îmi vor da dreptate toate mamele :)”, a spus vedeta, care e mama unei fetițe în vârstă de 3 ani.

FOTO: PR

