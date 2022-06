Alex Delea și Elena Chiriac s-au cunoscut la „Survivor România” și au făcut parte din echipe diferite. Mulți au crezut că între cei doi s-a înfiripat o poveste de dragoste, însă câștigătorul a negat aceste informații. Alex susține că se înțelege foarte bine cu fosta lui colegă, dar nu există nimic mai mult între ei.

„Cu Elena am rămas în relații foarte bune: vorbim, ne scriem, suntem prieteni. Am văzut speculațiile, dar lumea poate scrie și poate vorbi! (zâmbește)”, a declarat Alex Delea pentru VIVA!.

A trecut mai bine de o lună de când Războinicul a câștigat competiția de la PRO TV. Alex Delea mărturisește că și acum îi este greu să creadă că el a ieșit marele învingător.

„Așa este, a trecut o lună de zile de când am revenit și încă nu-mi vine să cred că eu am câștigat. Este ireal… Nu sunt conștient de ceea ce am făcut. Mă uit la videoclipuri, văd ce s-a întâmplat și totuși pare că a fost un vis. Este ceva extraordinar, apreciez din tot sufletul toate persoanele care vin să mă felicite. Însă, în continuare, îmi este greu să cred că eu sunt câștigătorul”, a mai spus câștigătorul de la „Survivor România”.

„Survivor” era competiția lui preferată, însă niciodată nu și-a imaginat că va fi el câștigător. „Nu m-am văzut niciodată câștigând această competiție. Nici măcar nu mi-am permis să am un astfel de gând. Cu toate acestea, nu m-am văzut niciodată părăsind competiția. Este ceva ce nu pot explica, îmi era atât de greu să mă văd revenind acasă și, totuși, aproape imposibil să mă văd câștigând. Greu de înțeles, nu? (râde)”, a mai spus Alex.