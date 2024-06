„Am un mesaj pe care vreau să îl transmit. Mie chiar îmi este tare dor de familia mea. Îmi pare rău pentrut tot comportamentul pe care l-am adoptat. Mi-e dor tare de tot de Cristina.

Am realizat în tot timpul acesta în care am fost departe de ea, la Cristina Cioran mă refer, că o iubesc din tot sufletul meu, că ea este femeia vieții mele și vreau să îi fiu alături pentru tot restul vieții, și ei, și fiicei mele, să ne creștem fata împreună cum am făcut-o până în urmă cu ceva vreme.

Să fim o familie în adevăratul sens al cuvântului și să dau totul pentru a avea grijă de ele pe toate planurile”, a declarat Alex Dobrescu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Alex Dobrescu își dorește să îi demonstreze Cristinei Cioran că face eforturi pentru a o convinge că s-a schimbat și că ar merita să ridice măsura!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Regret enorm că am pierdut timpul acesta, este un timp foarte prețios, dar sper să se închidă cât mai repede perioada aceasta de schismă în care mă aflu și să pot să redevin tată și poate și, dacă vor fi iertate gesturile pe care le-am făcut, să devin soțul Cristinei Cioran”, a mai declarat Alex Dobrescu.

Recomandări INTERVIU | Cum s-au construit biserici în România după 1989. Giuseppe Tateo, antropolog italian: „Religia a fost acaparată de noile elite pentru a-și legitima prezența publică”

Cristina Cioran vrea să plece din țară cu noul iubit

Într-un interviu pentru Ciao, fosta prezentatoare de televiziune a spus ce se va întâmpla și cu Ema, fetița ei și a lui Alex Dobrescu.

După relația eșuată cu Alex Dobrescu, care are ordin de protecție și nu se poate apropia de Cristina Cioran și fetița lor, Cristina Cioran și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Vedeta a anunțat că are o nouă relație, însă nu a dezvăluit cine e bărbatul pe care îl are acum alături.

A dezvăluit însă că e mai tânăr decât ea, că e om de afaceri și că în curând se vor muta din România. Fetița ei și a lui Alex Dobrescu va merge cu ei, iar tatăl ei o va putea vedea prin conferință video.

„Sunt într-o nouă relație, dar nu o să intru în detalii deocamdată. Tot ce pot să spun este că o să ne mutăm o perioadă din România. Nu vreau să dezvălui nici când și nici unde.

Tatăl Emei o va putea vedea online. Dacă își dorește să reintre în viața ei va face tot ce e posibil să se întâmple asta! Adică, sper, cel puțin, că va intra într-un program de dezintoxicare, să își revină pentru că este păcat să nu își refacă relația cu Ema.

Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru Ema, pentru că de când s-a născut, noi, ca părinți, am luat o decizie să fim noi doi pentru ea. De aceea am stat foarte mult timp noi doi cu ea. Pentru ea, ruptura este grea pentru că un copil își iubește ambii părinți, așa cum este și normal, și suferința ei, că a văzut niște scandaluri și niște gesturi urâte, e la fel de mare pentru că acum nu își mai vede părinții împreună și nu numai, că nu îl mai vede deloc pe tatăl ei. Este foarte dificil și pentru ea. Dacă își dorește, el o poate vedea online”, a explicat vedeta.

Urmărește-ne pe Google News