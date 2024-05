După relația eșuată cu Alex Dobrescu, care are ordin de protecție și nu se poate apropia de Cristina Cioran și fetița lor, Cristina Cioran și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Vedeta a anunțat că are o nouă relație, însă nu a dezvăluit cine e bărbatul pe care îl are acum alături.

A dezvăluit însă că e mai tânăr decât ea, că e om de afaceri și că în curând se vor muta din România. Fetița ei și a lui Alex Dobrescu va merge cu ei, iar tatăl ei o va putea vedea prin conferință video. „Sunt într-o nouă relație, dar nu o să intru în detalii deocamdată. Tot ce pot să spun este că o să ne mutăm o perioadă din România. Nu vreau să dezvălui nici când și nici unde.

Noul iubit al Cristinei Cioran e om de afaceri

Tatăl Emei o va putea vedea online. Dacă își dorește să reintre în viața ei va face tot ce e posibil să se întâmple asta! Adică, sper, cel puțin, că va intra într-un program de dezintoxicare, să își revină pentru că este păcat să nu își refacă relația cu Ema. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru Ema, pentru că de când s-a născut, noi, ca părinți, am luat o decizie să fim noi doi pentru ea.

De aceea am stat foarte mult timp noi doi cu ea. Pentru ea, ruptura este grea pentru că un copil își iubește ambii părinți, așa cum este și normal, și suferința ei, că a văzut niște scandaluri și niște gesturi urâte, e la fel de mare pentru că acum nu își mai vede părinții împreună și nu numai, că nu îl mai vede deloc pe tatăl ei. Este foarte dificil și pentru ea. Dacă își dorește, el o poate vedea online”, a explicat vedeta.

Întrebată dacă noul iubit a cunoscut-o pe fiica ei, Cristina Cioran a răspuns: „Da, Ema l-a cunoscut! Și da, vrem să ne facem planuri împreună!”.

Alex Dobrescu: „Îmi fac alt copil! Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil”

După scandalul pe care l-au avut și decizia judecătorilor de a-i interzice lui Alex Dobrescu să se apropie de Cristina Cioran și fiica lor, acesta a reacționat spunând că își întemeiază și el altă familie. „Mă bucur din tot sufletul meu că nu mă iartă. Nici nu avea ce să ierte.

Nu îmi mai doresc să mă împac cu ea sau să mă căsătoresc, așa cum voiam cu ceva timp în urmă. De ce? Pentru că voia să mă bage la pușcărie. Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil (de fetița lor – n.r.). Oricum nu am voie să o văd. (…) Acum am o iubită nouă. Lucrez la o nouă familie. Vedem ce ne rezervă viitorul, dacă voi deveni din nou tată sau nu, oricum eu am doi copii”, a spus Alex Dobrescu, pentru Click!

