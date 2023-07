Alex Velea este un tată devotat și a vorbit recent, într-un interviu pentru ego.ro, despre importanța pe care o acordă educației copiilor săi. Artistul, care are doi băieți – Dominic și Akim – alături de logodnica sa, Antonia, a făcut eforturi semnificative pentru a oferi o educație de calitate și valoroasă celor mici.

Celebrul artist se implică în educația copiilor săi și a avut grijă să îi învețe să fie modești. El a subliniat importanța valorilor precum disciplina, respectul și responsabilitatea și a menționat că încearcă să le ofere băieților săi exemple pozitive și să îi învețe să se dezvolte ca persoane echilibrate și educate. Chiar dacă părinții sunt faimoși, Dominic și Akim sunt niște copii modești și ascultători.

„Se bucură foarte mult, dar încercăm să îi educăm cât de bine se poate. Sunt niște copii modești, nu au interpretat greșit faima noastră, se bucură. Vin cu noi la concerte, dansează. Băieții mei apar cu mine pe scenă de multe ori.”

Artistul a recunoscut că, într-o lume dominată de tehnologie, este important să le ofere copiilor săi un echilibru între joacă și învățare, astfel încât aceștia să se dezvolte armonios și să înțeleagă importanța educației în viața lor. „Eu nu mă joc, ei se joacă. Știu că după aș juca prea mult. Mă joc destul la studio! Nu, nu. (n.r. nu l-au convins) Nu vreau să joc.”

Educația nu se limitează doar la școală, ci poate fi oferită și prin experiențe practice și prin interacțiunea cu mediul înconjurător. Tocmai din acest motiv, Alex Velea își ia uneori băieții la concerte și apare cu ei pe scenă. Iubitul Antoniei își încurajează copiii să descopere și să-și dezvolte creativitatea într-un mod cât mai liber.

De ce Alex Velea și Antonia amână botezurile copiilor

Alex Velea și Antonia au amânat nunta și botezurile copiilor. Cei doi voiau să organizeze evenimentele cât mai curând, însă, într-un interviu pentru Click, artistul a spus ce îl împiedică pe el și pe logodnica sa să se căsătorească.

De aproximativ zece ani de zile, Alex Velea și Antonia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Abia în 2021, artistul și-a cerut cerut celebra iubită în căsătorie, după opt ani de relație și doi copii împreună. Plănuiau să facă nunta în 2022, apoi au amânat-o pentru anul acesta. Și acum s-au răzgândit, nu mai fac nunta și botezurile copiilor în viitorul apropiat. Dominic și Akim, băieții lor, încă nu au fost creștinați. „O să urmeze, dar nu știu când, nu cred că anul asta… Avem concerte, mereu pe drumuri, e nebunie…”, a declarat Alex Velea.

În același interviu, el a vorbit despre cariera lui în actorie. A jucat în „Băieți deștepți”, film premiat la TIF. „În «Băieți deștepți» am câteva scene foarte mișto. Dar am jucat și în «Tigru», în regia lui Andrei Tănase. A fost premiat la TIFF săptămâna trecută, a luat premiul pentru debut acest film. Este filmul de debut al lui Andrei Tănase. Mi-a plăcut foarte mult proiectul asta, căci am făcut treabă bună”, a mai zis Alex Velea.

