„Și ce dacă am fost dezamăgit? Mai bine. Asta mă face să fiu puternic, mai tare și să mă gândesc mai profund asupra unor lucruri. Dumnezeu să-i ierte pe cei care m-au dezamăgit. Am spus ce era de spus.

Nu pot să iert falsitatea, închipuirea, mai multe. Nu sunt iertător. Nu prea dau a doua șansă. Niciodată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nu există așa ceva. Am trecut peste acel moment de atunci. S-a încheiat totul. Putem să rămânem în condiții normale, de oameni civilizați, dar atât”, a declarat Alex Velea la Showbiz Report, de la Antena Stars.

„Niciodată. Ciorba reîncâlzită nu mai este bună. Nu mai ești copil când îți arde de prostii. Îți asumi când ești copil, trebuie să vezi în ce ape te scalzi. Nu cred că am greșit ca și copil.

Dacă am greșit îmi cer iertare. Am avut coloană vertebrală de când eram puști, chiar dacă am avut flexibilitate mare.

Ai mei m-au crescut cu niște principii la care nu am renunțat, tocmai de-asta m-am certat cu multă lume”, a mai spus artistul.

Citeşte şi:

„Pentru toate motivele pe care o să le descopere generațiile viitoare, documentarul «Colectiv» e câștigător”

Cazul Judecătoria Tulcea: din 14 dosare de abuz sexual asupra copiilor, un singur condamnat primește închisoare cu executare

Cazul Onești. Sau cum ajunge capitalist de succes un produs al școlii comuniste

PARTENERI - GSP.RO Sorana Cîrstea e pe val! Cadoul extraordinar făcut de miliardarul Ion Țiriac

Playtech.ro Florin Călinescu, derapaj ȘOCANT la Pro TV. Înjurături când vorbea de Olivia Steer

Observatornews.ro Un poliţist a mers să se penseze în timpul serviciului şi a refuzat să intervină la o urgenţă pentru a nu pierde programarea

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2021. Berbecii au ocazia să își schimbe propriile gânduri sau chiar atitudinea

Știrileprotv.ro Pastila care ar putea opri pandemia. Ce s-a descoperit

Telekomsport Bill Gates a anunţat exact când se termină pandemia de Covid-19! Anunţ despre următoarea pandemie: "E o prioritate"

PUBLICITATE Cum faci să nu-ți mai golească buzunarele copiii pentru toate mofturile? (Publicitate)