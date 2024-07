După ani de tăcere și neînțelegeri, Alex Velea și Connect-R, doi dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, au reușit să își repare relația și să revină pe scenă împreună. Recent, cei doi au oferit un spectacol memorabil la un eveniment, interpretând hiturile care i-au consacrat.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Connect-R, pe numele său real Ștefan Mihalache, a povestit cum a început relația sa de prietenie cu Alex Velea și cum a evoluat de-a lungul timpului. Cei doi artiști s-au cunoscut cu mulți ani în urmă și au devenit rapid prieteni apropiați, colaborând la piese care au dominat topurile muzicale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Totuși, în 2007, relația lor s-a deteriorat din cauza unui conflict privind drepturile de autor pentru piesa „Dacă dragostea dispare”. În 2013, au încercat să se împace, dar relația s-a stricat din nou.

După mai bine de un deceniu de tensiuni, Alex Velea și Connect-R au reușit să își refacă prietenia în cadrul celei de-a 6-a ediții a evenimentului Red Bull Sound Clash, desfășurat la RomExpo. Publicul i-a aplaudat cu entuziasm, apreciind împăcarea celor doi artiști. În emisiunea lui Cătălin Măruță, Connect-R a dezvăluit că, în ciuda problemelor din trecut, Alex Velea a avut un impact semnificativ asupra carierei sale artistice.

Recomandări Cei patru copii dispăruţi la Constanţa și căutați în toate staţiunile de pe litoral au fost găsiți. De ce au plecat de acasă

„Eu cred că Alex Velea a avut un rol mare în destinul meu, cu totul, în special muzical. Întâlnirea cu el a decis multe lucruri. Ne-am întâlnit într-un club, el terminase Star Factory, eram la început amândoi, eu eram cunoscut în lumea underground. Ne-am tot uitat unul la altul și până la urmă el a venit la mine: «băi, frate, te uiți urât la mine sau mi se pare?!». I-am zis nu, mă uit apreciativ. A zis că și el mă apreciază, «uite, am casete cu tine». Și uite așa ne-am împrietenit.

În ziua în care s-a concretizat întâlnirea noastră, l-am sunat, i-am zis că «uite am o piesă, aș vrea să cânți refrenul», a zis că «băi, trebuia să plec la Craiova, dar nu mai plec», zic bă, ce băiat mișto, ce tare. Și am tras «Dacă dragostea dispare» (…) Primul moment în care m-am simțit împlinit din punct de vedere artistic a fost cu «Eu vara nu dorm» și al doilea a fost când am depășit complexul «Eu vara nu dorm». Că toată lumea comenta, da, dar nu e mai tare ca aia cu vara”, a povestit Connect-R, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Urmărește-ne pe Google News