Antonia a dezvăluit recent, în paginile revistei VIVA!, cum decurge relația cu fostul ei soț, Vincenzo Castellano, în ceea ce privește creșterea și educația fiicei lor, Maya, care locuiește în Italia. Deși distanța dintre ele a fost o sursă de suferință pentru artistă, Antonia a reușit să fie mereu prezentă în viața fiicei sale, păstrând o legătură strânsă cu adolescenta.

Artista a mărturisit că, în prezent, lucrurile s-au așezat în viața lor, iar relația cu Vincenzo Castellano este una bazată pe respect și colaborare, având ca prioritate binele Mayei. Antonia nu mai are temeri legate de viitorul fiicei sale, simțindu-se împăcată cu modul în care Maya crește și se dezvoltă. Această armonie în relația cu fostul soț i-a oferit artistei liniștea necesară pentru a se asigura că fiica sa este bine. Antonia a subliniat că, deși distanța fizică rămâne un factor dificil, iubirea și susținerea oferite fiicei sale nu au fost niciodată afectate.

„A fost o situație delicată, am suferit mult din cauza distanței, dar nu m-a oprit să fiu aproape de ea, să vorbim constant, să ne vedem, să o vizitez în Italia, să mergem în vacanțe, iar acum și ea vine în România. Am vrut în tot acest timp să mă simtă aproape, să nu fie un impediment distanța. Ce este super important este că eu și Vincenzo avem o relație foarte bună, ceea ce ajută enorm și mă bucur”, a declarat Antonia pentru viva.ro.

„Maya este foarte atrasă de zona artistică, dansează deja de câțiva ani”

La Neversea, Maya a urcat pe scenă alături de Alex Velea, unde a dansat pe piesa „Minim doi”. Fiica Antoniei a atras toată atenția fanilor, iar artista a fost foarte mândră de ea.

„Maya este foarte atrasă de zona artistică, dansează deja de câțiva ani, face parte dintr-un grup de dans. Dar și când este în România, mai vine cu mine la studio și cu Alex. La fel și băieții, merg des cu tatăl lor la studio și, deocamdată, dacă îi întreabă cineva ce vor să se facă atunci când vor fi mari, spun că artiști. Vom vedea în timp ce decizie vor lua și ce vor face în carieră, noi îi vom susține, indiferent ce cale vor alege”.

„Vincenzo și cu mine comunicăm des, ne sfătuim despre tot ce presupune creșterea și educația Mayei”

Deși în timpul divorțului Antonia s-a luptat foarte mult ca Maya să fie lângă ea, adolescenta a fost crescută de tatăl ei în Italia. Maya este acum la o vârstă delicată, la care apar multe tentații, anturaje la școală, iar mama sa a avut grijă să discute cu ea deschis despre orice subiect.

„Cum spuneam, fiecare vârstă are provocările ei și am dorit mereu, în fiecare etapă a vieții ei, să îi fiu aproape, să discutăm deschis despre orice o preocupă, să știe că are în mine o prietenă, pe lângă o mamă. Un adult care o poate susține emoțional, dar și cu un sfat, cu tot sprijinul de care are nevoie. Eu îmi doresc să fie o adolescentă echilibrată, să se bucure și de timpul liber, de prieteni, de activități, dar să se și concentreze pe școală. Nu pot spune că am temeri atât de mari, câtă vreme Maya comunică mereu cu mine și cu tatăl ei și vede în noi persoanele către care să vină când are orice fel de situație. Vincenzo și cu mine comunicăm des, ne sfătuim despre tot ce presupune creșterea și educația Mayei”, a mărturisit Antonia pentru sursa mai sus-menționată.

