„A fost bine! Prima repetiție și prima apariție pe scena Eurovision au fost de vis, m-am simțit foarte bine. Mă bucur că trăiesc această experiență alături de colegii și prietenii mei, Bogdan, Matei, Luca și Thomas.

Sincer, am avut și câteva emoții, dar au fost alături de noi oameni profesioniști care ne-au ajutat să punem în aplicare ceea ce am gândit și exersat în ultimele două luni. Mai sunt și câteva detalii care trebuie modificate, dar încercăm să lucrăm la tot ce ține de noi, astfel încât la a doua repetiție, de pe 8 mai 2026, să fim cât mai aproape de ceea ce ne-am imaginat și am construit”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Libertatea vă prezintă în premieră fotografiile realizate de Corinne Cumming de la European Broadcasting Union (EBU) în timpul repetițiilor pe care Alexandra Căpitănescu le-a făcut pe scenă pentru semifinala Eurovision Song Contest 2026.

Cum s-au desfășurat repetițiile de pe 4 mai 2026

Reprezentanta României a oferit și detalii suplimentare despre conceptul scenic: „Repetițiile s-au desfășurat cu full look, cu butaforia și scenografia la care am lucrat. Nu mai este niciun secret că suntem șase persoane pe scenă și că lucrurile s-au întâmplat conform planului. Încercăm pe cât posibil să ne simțim bine, să învățăm cât de mult putem din această experiență și să ne concentrăm pe o reprezentare cât mai bună a României.

Programul de pe 4 mai 2026 a început la ora 06.00 dimineața, cu machiajul și coafura, urmate de probe de sunet, de lumini și de grafică, precum și de trei interpretări live, una după alta. A fost intens, dar plăcut! Abia așteptăm următoarele repetiții și programul care va urma. Stați cu ochii și urechile pe noi și, dacă o să vă placă momentul nostru, nu uitați să ne votați pe 14 mai 2026, la indicativul 03. Vă mulțumim”!

„Bună ziua, dragi prieteni. Suntem în Viena și mergem la repetiție”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea, înainte să ajungă la scenă.

Imediat după repetiție, organizatorii au publicat pe platforma Reddit și o scurtă descriere a momentului, remarcând nivelul ridicat de pregătire al delegației României. Potrivit acestora, prestația Alexandrei Căpitănescu a depășit așteptările unei prime repetiții, fiind pregătită la nivelul unei transmisii în direct încă din această etapă.

Descrierea oficială subliniază și conceptul scenic al piesei „Choke Me”, construit în jurul unei respirații intense, simbolice, care generează și susține tensiunea întregului moment până la punctul culminant. De asemenea este evidențiată dinamica scenică și prezența celor șase artiști pe scenă, precum și energia și impactul vizual al interpretării, descrisă drept „electrizantă”.

Următoarea repetiție a artiștilor români, Alexandra Căpitănescu și trupa sa, este programată pentru vineri, 8 mai 2026, când toate elementele momentului vor fi calibrate și aduse mai aproape de forma finală, în pregătirea apariției din semifinala a doua.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026, de la ora 22.00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

