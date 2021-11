Artiștii au fost afectați financiar în pandemie, pentru că lipsa concertelor și-a spus cuvântul. Alexandra Stan s-a gândit cum să facă bani în această perioadă greu încercată și a fost la un pas să semneze un contract cu un site pentru adulți. Invitată în podcastul „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira, artista a vorbit despre acest moment și despre negocierile pe care le-a avut cu cei de la platforma respectivă. Pe site-urile pentru adulți există un filmuleț sexy cu Alexandra Stan, iar ea știe de existența acestuia în online.

„Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un «deal» (trad. – înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.

Alexandra Stan a dezvăluit și ce colegă de scenă ar vrea lângă ea în pat, asta în cazul în care și-ar face platformă de videochat.

„Cine de la noi, din piață, o să vină în pat cu mine, pe platforma mea de videochat?! În afară de Loredana… eu o vreau pe Antonia, logic. Crezi că ar veni Antonia cu mine în pat? Nu”, a mai declarat artista. Vedeta vorbește despre acest subiect în videoclipul de mai jos, iar dezvăluirile sale încep de la 1:58:45.

