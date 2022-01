„Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari, fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună. (zâmbește)”, a povestit Alexandra Stan pentru revista VIVA!

„Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele”, a mai spus artista, pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alexandra Stan a dezvăluit cum trece și peste perioadele grele din viața ei. Interpreta acceptă cu calm tot ce i se întâmplă și caută o soluție pentru rezolvarea problemei.

„Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre.

Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar. În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment.

Și că răbdarea este o virtute. Dacă este foarte grea experiența sau dacă mă simt lipsită de puteri, mă rog la Dumnezeu. Și spun așa: «Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele»”.

