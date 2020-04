De Livia Lixandru,

„Nu mă plictisesc. Reușesc să fac în fiecare moment al zilei ceva. Curățenie, mâncare, să mă joc cu Herky, motanul meu, alerg pe bandă, fac live-uri pe social media, înregistrez video-uri pentru TikTok, compun versuri, merg la cumpărături pentru părinții mei. Chiar am ce face în această perioadă”, a spus Alexandra Stan pentru revista VIVA!

Alexandra Stan a gătit în toată această perioadă. Ba mai mult, nu a ezitat să experimenteze lucruri noi. Artista a făcut pentru prima oară pâine și covrigi.

„În perioada de izolare am făcut pentru prima dată pâine și un fel de covrigi. Am devenit expertă. Deja am făcut de vreo 5 ori și le-am dus și părinților mei. Gătesc multe feluri de mâncare, de la tradițională la paste, salate și dulciuri”, a mai adăugat artista.

