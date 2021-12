În spatele femeii puternice și a artistei de succes, Alexandra Ungureanu ascunde o dramă despre care rar a vorbit în spațiul public. Artista a povestit acum despre situația crâncenă prin care au trecut părinții ei, amândoi bolnavi de cancer, culmea, în același timp. Din nefericire, tatăl cântăreței s-a stins din viață, iar dramaticul episod o urmărește chiar și azi. Cu greu poate să treacă peste acel moment.

„Încă am tendința să îl sun”

„Uneori, cred că nu am trecut cu adevărat peste acea perioadă. Sunt momente în care mi se face foarte dor de tată. Deși am schimbat telefoane, când mi-e cel mai greu, încă am tendința să îl sun. Simt nevoia să tastez în agendă… tata. Când am aflat, eu am fost în negare. Cancerul e un diagnostic de care auzi în filme, în cărți. Când auzi de amândoi, la un interval de câteva săptămâni. Mă gândeam la posibilitatea că o să rămân singură”, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea online „Viața vedetelor”.

Alexandra Ungureanu a mai spus că atunci când tatăl ei a aflat că avea cancer, era mult prea târziu. A plecat pe picioarele lui la București, la investigații, dar s-a întors acasă în sicriu.

Mama ei a supraviețuit cancerului

„Avea multe pastile în geanta de serviciu, de care nu știam. Mama e genul care se plânge și dacă o doare un deget. Dacă nu găsește o plantă, un aloe vera, ea e cu plantele. Are niște semne din astea băbești. Ea n-are încredere în doctori, dar se duce. S-a dus, a aflat că avea un cancel de col uterin în stadiu incipient și șansele de recuperare erau destul de mari”, a mai povestit Alexandra Ungureanu în cadrul emisiunii „Viața vedetelor”.

Cântăreața a spus că, din fericire, mama ei are un stil de viață sănătos și se bucură că Dumnezeu a ținut-o în viață.

Alexandra a vorbit în cadrul interviului și despre experiența de la „Asia Express” și de la „Bravo, ai stil”, dar și despre dificultățile din cariera ei muzicală și răutățile din showbiz. „Sunt obișnuită să văd mereu partea goală a paharului când aș putea mai mult! Dar m-am obișnuit să îmi pun singură frâne și în momentul în care eu, într-un moment de cotitură, am ales să nu fiu varianta mea cea mai bună, să cred că eu pot fi cea mai potrivită pentru chestia aia și am ales în consecință, mi-am făcut singură rău și m-am încetinit în proces!”, a mai dezvăluit artista pe YouTube.

