„Eu încerc să mai fac față un timp, după care o să mă cam retrag. Eu sunt din Dolhasca. Acolo, de exemplu, și dacă se inaugurează o grădiniță sunt invitat. Și sunt bine primit, apreciat. Vreau, într-un fel, să le și mulțumesc pentru tot. Acolo mă voi retrage, acolo voi pune punct”, a susținut marele actor.

Din retragerea lui nu vrea să facă un eveniment măreț, își dorește ceva simplu, dar să îi aibă alături pe cei dragi. „Doresc să îmi mai invit doi, trei colegi la un spectacol la Dolhasca, apoi să mă retrag. Dar nu în altă parte o să fac retragerea, doar la Dolhasca pot să o fac”, a mai adăugat el.

De o bună perioadă de timp, Alexandru Arșinel are probleme grave de sănătate. A ajuns de mai multe ori la spital, a stat sub supraveghere medicală, a luat și diferite tratamente. „Nu neapărat mă plâng de dureri, ci de suferință. Inima continuă să își facă damblaua, nu sunt în regulă. Am probleme și cu respirația. Am fost și la spital, mă îngrijesc cum pot”, a mai dezvăluit actorul pentru fanatik.ro.

I s-a întâmplat pentru prima dată în carieră

Pentru prima dată în cei 55 de ani de când activează pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, Alexandru Arșinel a lipsit de la spectacol. Sâmbătă, 12 februarie, a fost programat showul „Hai, hai România”, care se joacă din 2018 pe această scenă.

„Nu am putut efectiv să mă urc în mașină. Îmi tremurau genunchii și mâinile. Regret enorm și sper ca publicul să mă înțeleagă. Este pentru prima dată în cariera mea când mi se întâmplă asta, în cei 60 de ani de carieră pe care-i împlinesc chiar în 2022. Nu am închis ochii toată noaptea, de rușine!”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.

