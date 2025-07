După patru ani de tensiuni intense, Alexandru Ciucu pare să deschidă o nouă filă în relația cu fosta sa soție, Alina Sorescu. Designerul a făcut un gest neașteptat, dar plin de semnificație, care a atras imediat atenția fanilor: i-a urat „La mulți ani!” Alinei nu doar în privat, ci și în mod public, pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

După o perioadă dificilă marcată de acuzații, despărțirea celor doi a fost intens mediatizată, mai ales după ce artista a decis să părăsească domiciliul conjugal împreună cu cele două fetițe ale lor. Cu toate acestea, timpul pare să fi adus o doză de reflecție și deschidere din partea lui Alexandru Ciucu, care a început recent să aprecieze postările Alinei Sorescu în mediul online – un detaliu care nu a trecut neobservat de public.

Ce spune Alexandru Ciucu despre gesturile sale față de Alina Sorescu

Designerul a oferit câteva declarații, în care a recunoscut că a ales să aprecieze imaginile în care apar fiicele sale, fiind mișcat de bucuria și liniștea care li se citește pe chipuri.

Recomandări Ralph Goff, fost șef al operațiunilor CIA în Europa: „Vladimir Putin este un tip care se teme de COVID-19. Nu mi se pare genul care ar risca la un poker nuclear”

„Am apreciat câteva din postările Alinei în care apar și copiii noștri, pentru că sunt fetițele mele, le iubesc și cred că lucrurile trebuie să reintre în normal. Mă bucur când ele sunt bine, indiferent la care dintre noi se află în momentele respective”, a declarat Alexandru Ciucu pentru Spynews.ro.

Cu ocazia zilei de naștere a Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu a decis să facă un pas mai departe. Declarațiile sale par să indice o dorință sinceră de a aplana conflictele și de a restabili o relație armonioasă cu fosta parteneră de viață. „I-am urat Alinei la mulți ani de ziua ei, așa cum am făcut în fiecare an. De data asta am făcut-o și pe social media, din aceeași dorință, ca lucrurile să se îndrepte către normal”, a mai spus designerul. Și a continuat: „Am suferit destul toți patru. Cred că este momentul pentru liniște”.