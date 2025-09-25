Recent, Alexandru Ciucu, a răspuns acuzațiilor fostei soții legate de familia lor. Designerul a decis să îi dea replică fostei sale soții, la Un Show Păcătos, și să vorbească despre acuzațiile care au ajuns în atenția tuturor în ultimii ani.

Alexandru Ciucu consideră că el a fost cel abuzat de-a lungul mariajului cu Alina Sorescu. „Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni.

Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanentă apărare. Veneam acasă și săteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea calșd, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat Alexandru Ciucu, la Un Show Păcătos.

Recent, a apărut informația cum că cele două fete ale Alinei Sorescu și Alexandru Ciucu, nu ar zâmbi în pozele cu tatăl lor, semn că acestea nu ar fi fericite să petreacă timp în preajma lui. Designerul explică această situație.

„Nu zâmbesc în poze! Dacă mergem undeva, totul bine, râdem. Dacă e să facem o poză, s-a încheiat discuția. Și mă întreabă imediat: ”O postezi?” În alte poze zâmbesc, în pozele cu mine nu zâmbesc. Probabil să nu vadă cineva că se simt bine și la mine”, a declarat designerul.

Zilele trecute, Alina Sorescu, fosta soție a lui Alexandru Ciucu, a reacționat după ce s-a spus că interacționează cu fostul partener, pe TikTok. Artista le-a răspuns fanilor care au fost curioși să afle ce se întâmplă între ei. În urmă cu câteva zile, Alexandru Ciucu declara că interpreta a scris comentarii la postările pe care le face pe TikTok.

„TikTok-ul funcționează așa: primești notificări atunci când ești menționat în postări sau în comentarii ale oamenilor. Oameni care îi comentează lui la postări, mă menționează pe mine. Mie acele notificări îmi apar. Eu sau cineva din echipa mea, intrăm să vedem unde au fost acele notificări. (…)

Cine a scris, în tot valul de hate pe care el îl primește în online: «Alina Sorescu, cu tag, tu vezi aceste mesaje?», iar eu la un astfel de mesaj am răspuns da! Nici nu îl urmăresc pe TikTok, el mă urmărește pe mine. (…) Totul se leagă și totul face parte din strategia de care am tot povestit, de reabilitare a imaginii publice, de spălare a imaginii, de care încerc să nu mai vorbesc”, a declarat Alina Sorescu, la Spynews TV, emisiunea prezentată de Mara Bănică.