La câteva luni după ce Alina Sorescu a dezvăluit detalii din viața de familie, menționând că ea și fostul soț, Alexandru Ciucu, foloseau frigidere separate în timpul căsniciei și chiar împărțeau cumpărăturile cu separatorul la supermarket, designerul a decis să-și spună partea de adevăr. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, la PRO TV, Ciucu a oferit o altă perspectivă asupra celor relatate anterior.

De ce își țineau mâncarea în frigidere separate

„Nu erau două frigidere, erau trei”, a spus Alexandru Ciucu, explicând că această alegere era justificată de numărul mare de persoane care locuiau în aceeași casă: el, Alina Sorescu, cele două fiice, Carolina și Raisa, dar și bona și menajera. Designerul a recunoscut totuși că își ținea mâncarea separat, însă nu din motive de neînțelegeri conjugale, ci din necesitatea de a urma o dietă specială.

„Noi fiind atâtea persoane, plus bona, plus menajera, era nevoie de mai mult de un frigider. Eu nu-mi puneam nicio mâncare separat. La un moment dat, am ținut o dietă și ușor, ușor, mâncarea mea a rămas izolată într-un frigider. Când s-a terminat dieta, mâncare mea a rămas tot în acest frigider. Nu poate să încapă mâncarea unui om într-un frigider și mâncarea altor cinci oameni în alt frigider”, a mărturisit designerul, care a lăsat de înțeles că declarația Alinei Sorescu ar fi fost nuanțată pentru public: „Sunt niște lucruri nuanțate, dacă ești atent la nuanțe o să descoperi niște lucruri care nu sunt adevărate. Prinde la public, dar nu este adevărat, nu are cum să fie”, a continuat designerul.

În ceea ce privește episodul cu separatorul de pe banda de la supermarket, Ciucu a mărturisit că a fost surprins de gestul Alinei, care începuse să-l folosească de două ori în ultimele luni dinaintea separării. „Asta s-a întâmplat de două ori, cu câteva luni înainte de plecarea ei de acasă. Pe mine m-a frapat acest lucru, de ce a pus separatorul, m-a frapat”, a declarat el.

Alexandru Ciucu se consideră parțial vinovat de destrămarea relației

Întrebat de Cătălin Măruță dacă simte că are o parte de vină pentru destrămarea relației, Alexandru Ciucu a răspuns sincer: „Absolut! Principala mea greșeală este că am încercat să fac prea multe lucruri în același timp. Casă, copii mici, nu-i ușor. O casă pe care să o faci de la zero… Viața mea s-a schimbat de la prinți și președinți la rigips. A fost un moment! O familie care face o casă și doi copii e ca o armată. Armata trebuie hrănită. Atunci s-au întâmplat niște rupturi”.

Declarațiile vin după luni de speculații și interviuri în care ambii foști parteneri au făcut mărturisiri despre căsnicia lor, oferind publicului o privire detaliată asupra dinamicii unei relații care s-a încheiat, dar care continuă să atragă atenția.