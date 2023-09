Alexia și-a cucerit fanii cu imaginile postate pe contul de Instagram. Iubita lui Mario Fresh se menține într-o formă de invidiat, iar fotografiile cu ea în costum de baie au primit zeci de aprecieri din partea internauților.

Alexia Eram a recunoscut că se confruntă cu sentimente de gelozie, atunci când vine vorba despre relația ei cu Mario Fresh.

„Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă de fel.

Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta.

Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok. Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate.

Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva”, ne-a declarat Alexia Eram.

Și-a făcut cadou mașina mult dorită

Noua achiziție a fiicei Andreei Esca este un BMW M240i, iar prețul unei astfel de mașini pornește de la 58.000 de euro. Alexia a specificat că nu a luat bani de la părinții ei, ci a muncit ca să își îndeplinească acest vis.

„Mi-am dorit foarte mult să conduc, și după ce mi-am luat carnetul am început aventura în trafic cu o mașinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect: Golf 6 2012. Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmări, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile, dar necesare pentru o zi de muncă. Și m-a și plimbat prin vacanțe”.

