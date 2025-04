În octombrie 2024 s-a aflat că Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit. „Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a scris Mario Fresh la momentul respectiv pe rețelele de socializare. Acum, la șase luni de la despărțire, cei doi foști iubiți au avut parte de o întâlnire neașteptată.

Cu geanta pe umăr și îmbrăcat în haine largi, Mario Fresh și-a făcut apariția la o sală de fitness din București. Înainte să intre în clădire, chiar în parcare, acesta a remarcat mașina marca BMW a Alexiei Eram, semn că aceasta era la antrenament.

Cântărețul nu s-a întors din drum, fără să se grăbească a intrat în sală, de unde, după aproximativ o oră, a ieșit chiar Alexia Eram. Nu se știe dacă cei doi și-au vorbit, dacă și-au intersectat privirile sau s-au ignorat și și-au văzut de antrenamente. Cert e că au fost în aceeași locație , în același moment. Vezi AICI imaginile.

Chiar dacă au trecut mai multe luni de la despărțire, Alexia Eram a păstrat tăcerea privind despărțirea de Mario Fresh. În schimb, el chiar pe scenă a vorbit despre separare.

Ce a zis Mario Fresh despre despărțirea de Alexia Eram în timpul unui concert

Mario Fresh a surprins cu dezvăluirile sale despre despărțirea de Alexia Eram în timpul unui concert. Cei doi au avut o relație timp de 8 ani, dar s-au separat în urmă cu câteva luni.

În timpul unui concert, Mario Fresh a zis: „A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?”. Ulterior, el a zis cât de mult i-a influențat muzica despărțirea de Alexia Eram. „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit.

Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus cântărețul.

