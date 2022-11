Fiica Andreei Esca este implicată în foarte multe proiecte, mai ales că are foarte mulți oameni care o plac și o urmăresc pe rețelele de socializare. Alexia Eram își câștigă banii din social media, unde face diverse campanii pentru produse.

De asemenea, ea lucrează și la revista mamei sale, unde are o pagină de shopping. Până de curând, Alexia Eram era și gazda unei emisiuni de fashion de la Alist Magazine.

Nu e foarte econoamă, ea cheltuie mulți bani pe haine și pe vacanțe. „Nu cred că mi-aș deschide un brand de lenjerie intimă, un brand de haine, poate, un business, în alte domenii, da. Dar nu o să vă divulg acum. Am multe idei în cap și o să vedem ce o să se întâmple pe mai departe. Absolut deloc. (n.r. – nu e econoamă atunci când vine vorba de haine) Deloc. Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolv.

Vacanțele și hainele sunt feblețea mea. Nu sunt chiar atât de cheltuitoare, dacă știu că îmi permit să îmi iau ceva, o să îmi iau acel lucru. Dacă știu că trebuie să fac ceva mai important, în loc să îmi cumpăr niște haine, nu o să fac acel lucru. Așa că nu cred că nu am făcut nicio tâmpenie niciodată ca să îmi cumpăr un anumit lucru”, a spus ea.

Întrebată despre un moment neașteptat pe care l-a trăit, Alexia Eram a povestit că la un moment dat a avut o problemă vestimentară la un eveniment, pantalonii de pe ea i s-au rupt. „Cred că odată mi s-au rupt niște colanți între picioare, dar nu a observat nimeni pentru că nici eu nu am observat până nu am ajuns acasă.

După, am zis: «Doamne ajută că nu a văzut nimeni!». Nu, de obicei am și eu grijă dacă am ceva mai prețios pe mine. Dar, de obicei, nu mi se rupe. Atunci a fost o excepție”, a explicat tânăra.

Într-un interviu pentru PRO TV, Alexandre Eram și Andreea Esca au fost întrebați cine e cea mai cheltuitoare persoană din familia lor. Prezentatoarea a dezvăluit că fiica ei. „Andreea a cumpărat un tablou de curând”, a spus Alexandre, iar prezentatoarea a adăugat. „Nu știu, nu suntem cheltuitori niciunul. Alexia, da, ea e, ăsta a fost un răspuns corect”.

