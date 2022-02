„Am participat la un concurs la un post de televiziune din Constanța, aveam 6 ani pe vremea aceea, după care le-au plăcut de mine și m-au mai chemat. Ulterior am ajuns să am emisiunea mea, de copii, unde și prezentam, făceam tot felul de sketch-uri și cântam”, povestește artista.

A urmat apoi proiectul Pariu cu Viața și fenomenul LaLa Band. În momentul în care trupa s-a destrămat artista s-a îndreptat către o carieră solo. Acum, este foarte aproape de a intra într-un proiect la Antena 1, însă vedeta nu a dat detalii despre ce este vorba.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Ideea e în felul următor. Din punctul meu de vedere, un artist trebuie să fie complet. Eu chiar am muncit de mică, într-adevăr, am participat la toate concursurile de muzică, la toate de actorie și de dans sportiv, că am făcut de performanță, și la un moment dat a trebuit să aleg.

Am ales Facultatea de Actorie, am mers pe chestia asta, s-a întâmplat proiectul cu „Pariu cu viața” LaLa Band și acolo cumva s-au întrunit toate și a fost foarte interesant.

Doar că, într-adevăr, faptul că noi filmam zilnic, actoria a avut mai multă prioritate.

Depinde de perioade. Uneori este nevoie să mă dedic mai mult pe zona de actorie, alteori pe muzică, în funcție de cum se întâmplă lucrurile în jurul meu”, a mai povestit Alexia Țalavutis, pentru impact.ro.

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro BREAKING: Vladimir Putin e FURIOS că Ucraina rezistă. Un fost comandant face dezvăluiri: care e următorul lui pas

Observatornews.ro Soldaţi ruşi, luaţi la mişto de un ucrainean, după ce tancul lor a rămas fără combustibil. "Vă tractez înapoi în Rusia?"

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2022. Vărsătorii sunt convinși că vor controla situațiile scăpate de sub control acum ceva timp

Știrileprotv.ro Împușcături în Vama Siret! Vameșii ucraineni au deschis focul împotriva refugiaților! Cel puțin o persoană a fost doborâtă. | VIDEO

Telekomsport Ultima oră! Soldaţi străini din trupe de elită ar urma să sprijine armata Ucrainei. Informaţia care a ajuns în presă

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine