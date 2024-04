La Fresh by Unica, Andreea a dezvăluit ce alimente evită, care sunt preparatele ei preferate, dar și ce mișcare face pentru a se menține în formă. Andreea Mantea este alergică la ceapă, cireșe, pește, dude și la foarte multe E-uri.

„Mi-e foarte greu. Ăsta este un blestem, e cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla. Din nou, mă alint, dar la cât sunt eu de pofticioasă, cum să mi se întâmple fix mie asta.

Mă rog, un scop are. Nu știu care, să arăt așa. (zâmbește) Încerc să mănânc cât mai natural posibil. Nu-mi iese de fiecare dată”, a glumit Andreea Mantea, la Fresh by Unica.

Andreea Mantea iubește sushi-ul, pe care nu are voie să-l consume, dar și sarmalele, ciorbele și turtele cu brânză.

Pentru a se menține în formă, Andreea Mantea consumă friptură cu salată, broccoli, avocado, kiwi, nuci, semințe de dovleac crude, nuci și ouă, printre altele.

Cât despre mișcare, prezentatoarea show-ului „Casa Iubirii” ne-a dezvăluit că nu face sală, dar că ea și fiul ei, David, își încep aproape fiecare dimineață dansând.

„Muzică, dans, nebunie prin casă, ca să ne trezim, voie bună. Toate geamurile deschise, respirăm, stăm în anumite poziții, încercăm să facem un fel de yoga. Cam asta este mișcarea noastră”, a mai spus Andreea Mantea, la Fresh by Unica.

De ce Andreea Mantea e singură

Când vine vorba despre viața sa personală, Andreea Mantea este foarte discretă. De aproximativ doi ani, prezentatoarea de la Kanal D este singură. Ultima relație, care a durat aproximativ 5 ani, a fost una foarte discretă, iar vedeta nu i-a arătat niciodată chipul partenerului. În prezent, Andreea Mantea e singură.

Întrebată într-un interviu pentru Unica dacă are o relație, ea a spus că nu, preferă să se ocupe tot timpul cu David, fiul ei și al lui Cristi Mitrea. „Nu, din fericire nu (n.red.: este într-o relație). (râde) Glumesc. Mi-am propus să mă dedic fiului meu pentru că este atât de frumos.

Am mai auzit fel și fel de oameni care-mi spun că nu fac bine, că o să mi se ducă anii ăștia și că o să-mi pară rău, că n-o să mă mai întâlnesc cu ei. Nu, n-o să mă mai întâlnesc cu anii ăștia pe care-i are fi-miu. Eu de iubit am iubit, de distrat m-am distrat. Consider că am fost foarte liberă și foarte fericită”, a declarat Andreea Mantea.

