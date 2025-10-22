Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba”

De-a lungul timpului, artista s-a implicat în numeroase proiecte, iar acum face parte din juriul emisiunii „The Ticket”, difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Deși este gurmandă și apreciază mâncarea bună, Delia Matache are grijă de echilibrul ei prin mișcare. Este pasionată de natură și de activitățile în aer liber, iubește drumețiile, alergatul și mersul pe jos, forme de relaxare care o ajută să-și mențină energia și starea de bine.

Totuși, chiar dacă este pofticioasă, există și un aliment care nu o atrage absolut deloc. Libertatea a aflat ce se întâmplă în ediția de sâmbătă, 25 octombrie 2025, a show-ului „The Ticket”, acolo unde Delia va dezvălui că nu consumă pepene roșu, un fruct preferat de mulți români mai ales vara și care este adesea inclus și în curele de slăbire.

„Nu îmi place pepenele roșu! Mi se pare că este degeaba”, va spune artista în timpul emisiunii, după cum a aflat în exclusivitate Libertatea.

Alături de Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu, Delia face parte din juriul talent show-ului „The Ticket”, producția care aduce în premieră în România un concept unic: participanții își pot transforma talentul în bani chiar pe loc, în timpul prestației lor. Show-ul este prezentat de Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

The Ticket îmbină emoția, talentul autentic și umorul într-un spectacol memorabil, care aduce în fața publicului povești și momente pline de energie. Emisiunea poate fi urmărită în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

