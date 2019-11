Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan, dezvăluiri neașteptate despre Asia Express. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele camerelor de filmat

De Livia Lixandru,

Mai mult, cele două au fost impresionate de munca depusă de întreaga echipă care lucrează la acest proiect. Show-ul se va difuza în primăvara anului viitor, la Antena 1 și promite multe surprize.

„Mie mi-a plăcut încă de la început ideea de a participa la acest show, iar acum simțim adrenalina la cote maxime. Ne place foarte mult și e fix așa cum ne-am imaginat. Ce nu știam însă și ce voi nu puteți vedea în întregime este ce se întâmplă în spatele camerelor.

E absolut incredibil câtă lume este implicată, cum există oameni care se ocupă de fiecare detaliu, cum reporterii și cameramanii sunt și ei în cursă cu noi. Cine a gândit toată treaba asta e clar foarte tare!”, au povestit cele două blonde, potrivit Observator, citat de Spynews.

„Înainte să plecăm ne-am făcut rucsacul, să vedem cât putem căra. Am ales ținutele, am redus cât am putut din produsele de beauty, totul părea calculat.

Nu știu cum s-a întâmplat că odată ce am ajuns aici și am început cursa abia mai putem ridica rucsacul de jos, atât este de greu”, a povestit Carmen Grebenișan, potrivit sursei citate.