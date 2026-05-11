Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, de 26 de ori. La acel moment, Marian Vanghelie era consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 5.

„În prezentul dosar penal au fost efectuate cercetări privind modalitatea de derulare, în perioada 2018–2020, a unor achiziții publice de bunuri la prețuri supraevaluate de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., prin intermediul unor societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional. Prin aceste demersuri ar fi fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de 120.479.520,47 lei în dauna Primăriei Sectorului 5, a S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și a altor instituții publice aflate în subordinea autorităților locale din Sectorul 5” scrie în comunicatul DNA.

În același dosar a fost trimis în judecată și Paul Vanghelie, fratele lui Marian Vanghelie, administrator al S.C. Games&Sports Distribution Romania S.R.L., pentru aceleași acuzații.

La finalul anului 2018, spun anchetatorii, Marian Vanghelie și fratele său, Paul Vanghelie, împreună cu Marian Petre au format un grup infracțional organizat, la care s-au alăturat ulterior și alți administratori de firme. Scopul era obținerea de beneficii financiare ilegale prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L., companie controlată de Consiliul Local Sector 5.

„Foloasele necuvenite ar fi fost obținute prin derularea unor achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate și în condiții nelegale, de la societăți controlate de membrii grupării, între produsele vizate regăsindu-se bunuri alimentare și nealimentare, precum tarabe pentru piețe, nebulizatoare, obiecte de papetărie, produse de curățenie, produse alimentare, cântare comerciale, măști FFP2 și geluri dezinfectante”, spun procurorii.

Aceștia au precizat că, între 2018 și 2020, grupul infracțional a funcționat cu o structură ierarhică clară, în vârf aflându-se Marian Vanghelie, urmat de Marian Petre și Paul Vanghelie.

„Astfel, pentru a intra în posesia unor sume importante de bani din fondurile S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și pentru a asigura foloase necuvenite societăților comerciale S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L. și S.C. City Bistro Management S.R.L., pe care le administra în fapt, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel l-ar fi ajutat, cu intenție, pe inculpatul Petre Marian Leonard ca, în calitate de director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., să achiziționeze produsele menționate anterior prin îndeplinirea nelegală a atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege. Concret, după achiziționarea bunurilor de la diverși furnizori, societățile controlate de membrii grupului le-ar fi revândut la suprapreț către S.C. Economat Sector 5 S.R.L., atât direct, cât și prin intermediul unor circuite comerciale succesive, în care ar fi fost interpuse societăți controlate de aceleași persoane”, scrie în comunicatul DNA.

Apoi, S.C. Economat Sector 5 S.R.L. a vândut produsele către mai multe instituții și societăți aflate în subordinea Primăriei sau Consiliului Local Sector 5, inclusiv companii municipale, administrații locale, centre culturale, direcții fiscale și unități de învățământ din sector.

„În cursul anului 2019, inculpatul Petre Marian-Leonard, în calitate de director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., ar fi determinat mai mulți directori ai unor unități de învățământ din Sectorul 5 și directorul D.G.A.S.P.C. Sector 5, care ar fi acționat fără forma de vinovăție prevăzută de lege, să încheie contracte de achiziție de produse de papetărie și curățenie cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și să accepte la plată facturi fiscale emise la prețuri supraevaluate comparativ cu prețurile practicate pe piață”, spun procurorii.

În cadrul anchetei s-a stabilit că prețurile produselor cumpărate prin S.C. Economat Sector 5 S.R.L. au fost crescute artificial de aproximativ 9 ori față de valoarea reală. În unele cazuri, diferențele au fost mult mai mari, ajungând chiar la de 31 de ori mai mult decât prețul de la furnizorul inițial.

„Procurorii au reținut că societățile administrate în fapt de inculpatul Marian Daniel Vanghelie ar fi obținut, în modalitatea descrisă anterior, foloase necuvenite în cuantum de 57.555.500,15 lei, în cazul S.C. Games & Sports Distribution Romania S.R.L., respectiv 41.812.796,87 lei, în cazul S.C. City Bistro Management S.R.L”, a precizat DNA. Drept urmare, prejudiciul în cazul lui Marian Vanghelie este de aproape 100 de milioane de lei, adică 20 de milioane de euro.

Acest dosarul este al doilea dosar care vizează achizițiile la suprapreț derulate de Economat Sector 5. Marian Vanghelie a mai fost trimis în judecată, în decembrie 2024, în primul dosar „Economatul”.

