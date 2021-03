Alina Laufer e de șase săptămâni în spital cu gemenii născuți prematur, iar mâine vor fi externați. Anunțul făcut de soțul ei

UPDATE.Ilan Laufer a dezvăluit că mâine, 25 martie, Alina Laufer și gemenii vor părăsi spitalul. Vor fi externați după șase săptămâni petrecute sub atenția medicilor.

„Dragi prieteni, am foarte mari emoții. Mâine îi aduc acasă pe prințișorii mei iubiți și pe mama lor, eroina mea. Toți sănătoși și voinici, așa cum m-am rugat zilnic la Dumnezeu. Abia aștept să îi iau acasă pe toți!”, a scris Ilan Laufer pe Instagram.

Alina Laufer a dezvăluit că îi hrănește pe gemeni acum cu biberonul și au mai luat în greutate. Fiecare are aproximativ două kilograme. „Gemenii au crescut măricei, deja au depășit 2 kg. Sunt foarte bine, sunt îngrijiți. Am avut o echipă de medici fantastici aici (n.r. – Maternitatea Giulești). (…) Nu mai mănâncă prin gavaj, deja încercăm cu biberonul. În ultimele zile m-am stresat destul de mult pentru că am doi. (…) În ultimele două zile i-am îndopat ca pe gâște, nu-i las până nu termină aproape tot din biberon. În clipa în care vor lua în greutate mâncând de la biberon o să plecăm și noi acasă. Ilan ne așteaptă. A pregătit și mai bine camera lor”, a dezvăluit Alina în emisiunea Teo Show.

Alina Laufer: „Nu plâng de față cu copiii mei”

Perioada delicată a trecut, deoarece gemenii au venit pe lume prematur, la 29 de săptămâni.

Întrebată dacă a plâns în această perioadă, soția lui Ilan Laufer a declarat: „Nu am vrut să plâng atât timp cât bebelușii sunt atât de aproape de mine. Îi simțeam, chiar dacă sunt la alt etaj. Știam că sunt aici și că mă simt. Eu nu plâng de față cu copiii mei. De machiat am încercat să mă machiez în fiecare zi, pentru că mă duceam la ei și voiam să o vadă pe mami aranjată. Și îmi ridică și atitudinea. În general, în salon la mine sunt renumită pentru că ridic moralul. (…) Am sperat să avem acești copii atâția ani de zile și simt doar fericire, indiferent de problemele pe care le-am întâmpinat”, a precizat ea în aceeași emisiune.

Citeşte şi:

Când școlile şi afacerile rămân deschise, testarea masivă reduce infecția cu 50%. Prin lockdown, a scăzut cu 30%. Exemplele slovac și britanic

De ce vrea Sorin Cîmpeanu modificarea structurii anului școlar: „Dacă nu ar fi fost această variantă, ar fi fost destul de clară închiderea școlilor”

După cancere nediagnosticate, o altă scădere a avut loc pentru că oamenii au evitat spitalele în pandemie: cu 35% mai puțini pacienți descoperiți cu TBC

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Aventura la un sport extrem a dus la decesul patronului PRO TV! A plătit 15.000 de dolari, dar şi-a găsit sfârşitul pe un gheţar

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)