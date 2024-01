Alina Laufer, mărturisiri neașteptate la 12 ani de la divorțul de Jorge și căsătoria cu Ilan. „A fost o decizie luată cu tot sufletul”

Alina recunoaște pentru prima dată că despărțirea de Jorge nu a făcut-o să aibă temeri cu privire la o altă relație, ci, mai degrabă, a ajutat-o pentru a avea căsnicia de care se bucură în zilele noastre.

„Eu zic că nu poți să nu îi dai o șansă iubirii atunci când ești un anumit tip de persoană! Mie îmi place să iubesc, iubesc viața, îmi iubesc familia, soțul, copiii și ceea ce fac! Contează ce gen de persoană ești! Dacă ești mai pesimist sau supărat pe viață, atunci este normal că nu există loc în viața ta de iubire!

Niciuna, nu am avut! (n.r. frici) În general nu sunt speriată! Din contră, am considerat că am de unde să învăț, adică din greșelile trecutului, să nu le mai repet în viitor! Am considerat că a doua oară o să fie și mai bine! Sunt foarte încrezătoare, niciodată nu văd jumătatea goală a paharului!”, a declarat Alina Laufer pentru Ego.

Vedeta a explicat că divorțul a maturizat-o, fiind o lecție care i-a folosit în căsnicia cu Ilan Laufer:

„Foarte repede m-am mobilizat! Nu mă vedeam stând singură, eram tânără, aveam un copil mic și îmi doream să am o familie! Nu m-am văzut o mamă singură niciodată. Nu sunt acest gen! Le admir pe femeile care pot să facă lucrul acesta, dar depinde de persoană.

În niciun caz nu mi-a fost frică să mai intru într-o nouă relație. Mi se pare că orice eșec în viață este menit să te învețe ceva! Atunci, te consideri mai înțelept după și chiar așa a fost! M-am maturizat foarte mult după divorț, am privit lucrurile altfel! Mi-a folosit totul în căsnicia care a urmat!

Am avut norocul să îl cunosc pe Ilan imediat. Atunci, am simțit că este o persoană potrivită și că pot să îmi construiesc o familie alături de el! Normal că dacă aș fi simțit ceva la adresa copilului, nu aș fi luat decizia de a ne căsători! A fost o decizie luată cu tot sufletul și pot să spun că nu m-aș vedea mai împlinită și mai fericită decât sunt acum!”, a mai spus Alina, potrivit sursei citate.

